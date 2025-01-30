Николай Патрушев призвал принять закон о регулировании судостроительной промышленности

ЦАМТО, 29 января. В России необходимо принять закон о государственном регулировании судостроительной промышленности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"В настоящее время активизирована работа по актуализации всей системы документов стратегического планирования в сфере морской деятельности. Кроме стратегии по развитию ВМФ, это относится и к стратегии развития корабельного состава органов Федеральной службы безопасности, а также к основам государственной политики России в области военно-морской деятельности и стратегии развития судостроительной промышленности", – сказал Н.Патрушев.

"В рамках Морской коллегии создана рабочая группа по подготовке проекта федерального закона о государственном регулировании судостроительной промышленности. Неправильно, что в отличие от многих других стратегически важных отраслей, судостроение не имеет собственного базового федерального закона. По нашему мнению, закон будет способствовать обеспечению государственной поддержки динамичного развития этой высокотехнологической отрасли", – отметил он.

"Вместе с тем, сегодня важно создать условия для повышения экономической эффективности судостроительного комплекса, развивать научно-технический задел, позволяющий создавать самые современные корабли и суда. Основополагающим принципом существования отрасли должна стать технологическая независимость", – добавил Н.Патрушев.