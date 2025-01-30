Мишенный комплекс "Адъютант" адаптируют для учений ВМФ

Универсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) "Адъютант" адаптируют для проведения учений с задействованием систем ПВО кораблей в открытом море, сделав его межвидовым. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Прошедшие стрельбы решали ряд задач, – сказал он, комментируя первое применение "Адъютанта" для испытаний системы ПВО одного из кораблей ВМФ России. – Помимо совершенствования боевой подготовки расчетов корабельных средств ПВО, требовалось проверить работу зенитных управляемых ракет, в интересах их производителя – одного из предприятий российского ОПК. Для разработчика УМТК "Адъютант" стрельбы стали одним из этапов работы над перспективным морским УМТК – предприятие ставит перед собой цель сделать комплекс межвидовым".

Мишень ракетного типа с турбореактивным двигателем (МВ-Р) из состава комплекса "Адъютант" Mil.Press Военное

По словам Зиятдинов, первый этап превращения "Адъютанта" в межвидовой комплекс предусматривал работу с береговой черты и проведение учений на рейде.

"Второй этап – модернизация УМТК "Адъютант" с целью обеспечения возможности запуска с палубы кораблей, работы в морских условиях, приводнения и т.д. Это необходимо для проведения учений в открытом море", – сказал он, отметив, что первый этап можно считать успешно реализованным.

"Адъютант", разработанный ИЭМЗ "Купол", считается наиболее современной мишенной системой для подготовки расчетов ПВО. Комплекс оснащен мишенями многоразового применения, что существенно удешевляет эксплуатацию. В комплект входят шесть мишеней различных типов, которые полностью имитируют широкий круг современных средств воздушного нападения, тактику их применения и позволяют создавать мишенную обстановку, максимально приближенную к боевой.

О начале серийных поставок системы в войска сообщалось в феврале 2024 года.