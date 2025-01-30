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ЦАМТО

Axios: США передали ВСУ ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot, хранившиеся в Израиле

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Зенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

ЦАМТО, 29 января. США на этой неделе отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, которые ранее находились на хранении в Израиле.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с данной операцией.

Ракеты были доставлены в Польшу, откуда их предполагается передать Украине. Это стало крупнейшей поставкой вооружений из Израиля Киеву с начала конфликта в 2022 году.

По данным портала, израильские Военно-воздушные силы вывели систему Patriot из эксплуатации в апреле 2024 года, посчитав ее устаревшей на фоне разработки собственных систем ПВО. Украинские власти предложили вернуть ракеты США для модернизации и передачи Киеву, но Израиль медлил с решением из-за опасений возможной реакции со стороны России.

Как отмечает портал, только в сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил эту инициативу. Израиль также уведомил Москву, что речь идет о возвращении оружия США, а не о прямых поставках Украине.

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Страны
Израиль
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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