Владимир Путин провел совещание по развитию беспилотных авиационных систем

ЦАМТО, 29 января. В Тольятти президент России Владимир Путин 28 января провел совещание по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Встреча состоялась на базе научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара".

Ниже вступительное слово В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Добрый вечер, уважаемые коллеги!

Сегодня предлагаю обсудить комплекс мер, направленных на развитие отечественной гражданской отрасли беспилотных авиационных систем.

На что хотел бы сразу обратить внимание. В этой, безусловно, перспективной сфере нам нужно не просто быть самодостаточными, обеспечивать отечественную промышленность, экономику в целом различными типами беспилотников, их компонентами и комплектующими, произведенными в нашей стране. Все это, безусловно, должно быть сделано. Но наша с вами цель гораздо шире: к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Для этого на отечественной технологической и производственной платформе – как внутри страны, так и за ее пределами – предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса беспилотников. Эта сфера призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии России.

Для решения этих задач у нас есть необходимые ресурсы и главное – колоссальный потенциал наших ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, технологических предпринимателей. Как я увидел сегодня из достаточно основательной презентации, есть и желание, боевой задор все это сделать. Хочу всех, кто этим занимается, поблагодарить за такое отношение к делу, сказать спасибо всем, кто вкладывает свой труд, талант в создание отечественной беспилотной авиации. И хочу поблагодарить за впечатляющие результаты. Они просто очевидными являются.

По целому ряду направлений в короткие сроки развернуто серийное производство конкурентной продукции. В общей сложности в 2024 году по сравнению с 2023 годом производство, подчеркну, только гражданских дронов увеличилось более чем в 2,5 раза.

Но повторю: цель, которую мы перед собой поставили, – комплексная, системная, без всякого преувеличения это цель общенационального масштаба. Именно поэтому было принято решение консолидировать ресурсы, сделать это в рамках профильного нацпроекта с учетом огромного значения отрасли для граждан, бизнеса, для отечественной экономики и, безусловно, само собой разумеется, для обеспечения безопасности страны. Реализацию этого важнейшего документа мы подробно обсуждали в 2023 году на совещании в Москве, в индустриальном парке "Руднево".

В рамках нацпроекта уже больше четырехсот отечественных компаний, более четырехсот, стали резидентами научно-производственных центров. В них создаются мощности для исследований и производства беспилотников, а также наземная инфраструктура для испытаний дронов. То есть формируются все условия для того, чтобы перспективные идеи, стартапы максимально быстро выходили на стадию серийного производства.

В общей сложности в горизонте текущего десятилетия планируется создать 48 таких центров. Сейчас их уже 15, думаю, можно и больше создать, работают такие центры, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге, в Новгородской, Рязанской, Сахалинской, Томской областях, в Пермском крае, в республиках Удмуртия и Татарстан, а также здесь, в Самарской области.

Отмечу, что центр в Тольятти, где мы сейчас находимся, планируем серьезно расширять, формировать на его базе исследовательский, образовательный, производственный кластер в сфере гражданской беспилотной авиации, чтобы город стал одним из флагманов развития этой передовой индустрии не только в России, но и в мире, что создаст дополнительные условия для роста всего региона, для самореализации талантливой, целеустремленной молодежи. Это крайне важное человеческое, общественное измерение всех нацпроектов технологического лидерства. Конечно, будем этим серьезно заниматься.

Как мы сейчас с вами говорили, обращаюсь сейчас и к руководителю региона, конечно, это все нужно делать, то, что мы обсуждали сегодня. Если мы будем развивать это опережающим темпом именно здесь, в Тольятти, в Самарской области, нужно обязательно все это с людьми обсуждать, потому что люди будут жить в этой среде, и без их участия такие планы реализовывать нельзя. Но и нужно, чтобы люди увидели перспективы и преимущества развития этой сферы деятельности.

Уважаемые друзья! Только что здесь в научно-производственном центре, на полях специальной выставки мы обстоятельно, откровенно пообщались с представителями бизнеса. Я им благодарен за то, что погрузили в тему, в материал.

Коллеги прямо говорят, что, несмотря на достигнутые в целом хорошие результаты по целому ряду основополагающих направлений нацпроекта в сфере беспилотных авиасистем, включая регуляторику, нормативную базу, движение идет слишком медленно, а по отдельным программам из-за резкого сокращения финансирования работы полностью остановлены. Напомню, что данные проблемы в декабре прошлого года также поднимались на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Очевидно, что ситуация сложная, конкуренция в этой сфере в мире острая, и чтобы к 2030 году в сфере беспилотной авиации Россия была в числе мировых технологических лидеров, следует кардинально ускорить развитие отрасли. Соответствующие решения должны быть приняты как можно быстрее, все ключевые мероприятия должны быть обеспечены соответствующим финансированием.

О каких направлениях идет речь – мы сейчас только что подробно об этом говорили.

Прежде всего, необходимо скорее, как говорят специалисты, открыть небо для гражданских беспилотников. Я знаю, что в режиме видеоконференции с нами работают руководители правоохранительных органов, органов безопасности. Это сложный вопрос, особенно сегодня, очень чувствительный. Но надо идти вперед, надо что-то делать. При всех текущих, объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции.

И в этой связи первое.

Только что в ходе общения было принято не решение, но предложение было сделано установить новый класс воздушного пространства Российской Федерации для упрощенного использования беспилотными воздушными судами. Мы с вами об этом говорили, в этом заключались предложения. Эта мера Росавиацией поддерживается, насколько я знаю. Прошу Правительство к 1 июня текущего года принять всю необходимую нормативно-правовую базу, определить для беспилотников конкретные высоты полетов, как говорят специалисты – эшелоны. Мы только что говорили об этом, этот переход из одного эшелона в другой – самая критичная вещь, нужно все как следует проработать. Виталий Савельев будет выступать, я надеюсь, тоже скажете по этому поводу несколько слов.

Причем и доступ к таким воздушным эшелонам для отдельных типов дронов, и требования к технической эксплуатации таких устройств нужно максимально упростить. Отмечу, что ряд стран уже сделали подобные шаги, что способствовало их качественному прорыву в развитии беспилотной авиации.

Второе. Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты дронов. Прошу Правительство к 30 апреля текущего года подготовить конкретные решения на этот счет.

Отмечу, что практический опыт по управлению беспилотной авиацией в конкретных субъектах Федерации уже имеется. В том числе отечественные технологические решения протестированы в прошлом году на Сахалине, об этом тоже сейчас очень подробно говорили, на площадке проектно-образовательной программы "Архипелаг". Эти наработки нужно распространять и на другие субъекты Российской Федерации.

В этой связи считаю целесообразным ежегодно оценивать, какие субъекты Федерации создают лучшие условия для развития, применения беспилотных систем. Соответствующий рейтинг прошу разработать и внедрить участников Национальной технологической инициативы. Важное направление, и нужно, чтобы коллеги в регионах относились к этому соответствующим образом.

Третье. Еще раз повторю: работа по открытию воздушного пространства для гражданских беспилотников должна вестись с соблюдением, я уже сказал об этом, жестких требований безопасности, но не путем повсеместных запретов и тотального бюрократического регулирования, а за счет новых технологических решений. Они возможны. И в том числе важно активнее внедрять существующие отечественные разработки, которые обеспечат надежный контроль неба. Речь о системах обнаружения, сопровождения беспилотников, их сквозной идентификации в режиме реального времени. Мы сейчас тоже об этом говорили. Надеюсь, в ходе выступлений на этом совещании тоже будет об этом сказано дополнительно то, что нужно.

В целом необходимо быстрее внедрять принципиально новые механизмы управления и координации полетов всех типов воздушных судов – от небольшого коптера до дальнемагистральных самолетов и космических аппаратов. То, что сейчас говорилось, согласен с этим, за этим будущее, конечно. Это непростая, но абсолютно решаемая задача. Надо только этим заниматься целенаправленно. То есть речь о том, чтобы выстраивать так называемую бесшовную архитектуру воздушного и космического пространства, где все объекты связаны и безопасно, эффективно взаимодействуют между собой.

Мы недавно с Юрием Борисовым тоже говорили об этом, встречались, с руководителем Роскосмоса. И он в принципе тоже придерживается такой же точки зрения. Поэтому здесь сопротивления не будет, здесь нужно просто договориться.

Для этого, безусловно, нужно формировать наземную инфраструктуру и, что крайне важно, создавать спутниковые группировки. Уже к 1 июня текущего года нужно определить детальный, поэтапный план данной работы. Прошу коллег из Правительства и Роскосмоса снять все межведомственные противоречия, определить необходимые параметры таких группировок. Причем сделать это, повторю, нужно в кратчайшие сроки.

Что считаю принципиально важным. Для того чтобы разрабатывать, тестировать, применять различные типы беспилотников, использовать передовые инструменты управления полетами и навигации в воздушном пространстве, как уже отмечал, нужна качественно новая нормативно-правовая база. К ее формированию необходимо двигаться последовательно, используя экспериментальные правовые режимы. Их механизмы, возможности нужно расширять, в том числе, как я уже говорил, здесь в Самарской области, где мы сегодня находимся.

Безусловно, при формировании новой нормативной базы в сфере беспилотной авиации важно соблюсти баланс между интересами отрасли и обеспечением безопасности и обороноспособности страны. Но повторю, надо находить решения, двигаться обязательно вперед, несмотря ни на какие сложности. Потому что если мы этого делать не будем, отстанем, сложностей будет еще больше.

Так, уже поручал расширить использование в различных секторах экономики фото-, видеоматериалов, получаемых с помощью беспилотников. И здесь главное, чтобы так называемые цифровые геопространственные данные оперативно поступали в коммерческий оборот. Для этого требовалось пересмотреть подходы к проведению контрольных мероприятий, в том числе внедрить новые технологические инструменты. Однако изменений, судя по всему, в этой сфере до сих пор не так уж много, если они вообще произошли. Хотелось бы тоже услышать мнение коллег на этот счет сегодня.

И еще одна ключевая, базовая тема. Для развития отрасли беспилотных авиасистем нужны высокопрофессиональные кадры, их компетенции, знания должны отвечать целям технологического лидерства. Именно в такой логике нужно настраивать работу системы профессионального образования, вносить изменения в существующие и внедрять новые образовательные программы. И все решения здесь также должны приниматься безотлагательно.

Прошу сегодня тоже рассказать, как уже с нового учебного года будет организована подготовка специалистов в сфере беспилотной авиации и в колледжах, и в вузах. То, что я здесь увидел, конечно, заслуживает всяческого одобрения, могу только поблагодарить за хороший пример работы в этой сфере.

Как уже не раз отмечал, нам необходимо выстроить тесную взаимосвязь между всеми национальными проектами технологического лидерства. Добавлю, что такая же координация необходима в реализации работ в гражданской и специальных сферах. Тем самым можно получить максимальный эффект по всем направлениям, в целом укрепить экономический, индустриальный и научный потенциал, обороноспособность и безопасность страны.

Так, что касается беспилотной авиации, то для ее развития уже сейчас требуются перспективные разработки в области микроэлектроники, накопления и хранения энергии, новых материалов и, конечно, систем искусственного интеллекта. Тем более что способность к автономной работе без участия человека в дальнейшем будет определять конкурентоспособность отечественных беспилотников, в целом всю экономику и архитектуру этой отрасли. Здесь у нас есть определенные наработки, даже достижения, как я сегодня еще раз услышал, что не может не радовать.

Повторю, одна из наших основных задач – иметь свои, суверенные решения по всем основным компонентам беспилотников. Прошу Правительство принять исчерпывающие решения на этот счет, в том числе определить сроки, а также финансирование, необходимое для запуска серийного производства высокомощных и высокоемких накопителей энергии. Это также один из важнейших вопросов для развития отрасли.

Далее. На прошлом совещании в московском индустриально-технологическом парке "Руднево" подробно говорили о долгосрочном заказе со стороны государства и бизнеса как ключевом стимуле для формирования отрасли беспилотной авиации. Пока здесь приняты важные, но все-таки точечные меры.

Между тем, к формированию заказа и прежде всего со стороны государства надо подходить комплексно. Прошу Правительство просчитать все текущие и перспективные потребности федеральных структур, регионов, компаний, целых секторов экономики, причем как по количеству, так и по типам, характеристикам беспилотников, их возможностям выполнять и специальные, и гражданские задачи, в том числе в принципиально новых секторах. Здесь важно смотреть на перспективу, предусматривать разные сценарии.

Повторю еще раз, обновленный план долгосрочного заказа надо формировать на системной основе, обеспечить координацию его выполнения при соблюдении обязательного условия: участвовать в закупках, поставлять свою продукцию потребителям должны не только крупные, но и средние и малые технологические компании, выпускающие беспилотники и их компоненты. Здесь никакой монополии быть не должно.

Еще одним мощным стимулом для развития отечественной индустрии беспилотников, конечно же, должно стать развитие экспорта. Прошу Правительство настойчиво, грамотно поддержать амбиции отечественного технологического бизнеса при выходе на глобальные рынки.

Здесь нужно активно использовать наши возможности в двусторонних отношениях с дружественными странами, а также контакты в рамках интеграционных и международных объединений. Речь, в том числе, о формировании площадок для взаимодействия участников отрасли в рамках БРИКС, о запуске совместных, технологически сложных, комплексных проектов.

В развитие этой задачи прошу Минпромторг, Правительство Москвы (Сергей Собянин работает в этом направлении очень активно), участников Национальной технологической инициативы организовать уже в текущем году международный форум по беспилотным системам. Предлагаю пригласить на него ученых, разработчиков, предпринимателей из других стран, чтобы обстоятельно обсудить вопросы сотрудничества в этих перспективных, развивающихся отраслях.

Наши планы по ускоренному развитию беспилотной авиации требуют серьезного повышения эффективности координации и руководства этой отраслью, как на федеральном, так и на региональном уровне. Прошу Правительство организовать жесткий мониторинг показателей национального проекта по развитию беспилотных авиасистем и в целом по всем направлениям, связанным со становлением этой новой отрасли.

Такая работа должна вестись постоянно, буквально в режиме реального времени, с тем чтобы своевременно реагировать на возникающие проблемы. Их нужно решать максимально быстро, в тесной координации между министерствами, ведомствами, госкомпаниями, частным бизнесом, регионами.

И главное: прошу Правительство представить предложения по оптимальной, гибкой и оперативной системе управления развитием отрасли беспилотных авиасистем. Хотел бы подчеркнуть еще раз: такие решения должны быть приняты в максимально короткие сроки".