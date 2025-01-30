МНО Польши приобрело первую партию ПРЛР AGM-88G AARGM-ER

ЦАМТО, 29 января. Агентство вооружений МНО Польши объявило о состоявшейся 28 января в Варшаве церемонии подписания с правительством США контракта на поставку ПРЛР AGM-88G AARGM-ER.

Предметом контракта является закупка для ВС Польши более 200 противорадиолокационных ракет (ПРЛР) увеличенной дальности AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missiles – Extended Range) производства Northrop Grumman. Стоимость закупки составляет около 745 млн. долл. Поставки должны быть выполнены в течение 2029-2035 гг.

Исходя из направленного в США запроса, в перспективе возможны дополнительные закупки.

Как заявлено, целью приобретения ракет AGM-88G является обеспечение ВВС Польши возможности борьбы с радиолокационными системами и средствами противовоздушной и противоракетной обороны противника. Ожидается, что дальность поражения наземных целей превысит 200 км.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Польши в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 360 усовершенствованных противорадиолокационных ракет увеличенной дальности AGM-88G AARGM-ER, сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость заказа может составить 1,275 млрд. долл.

AARGM-ER представляет собой модификацию состоящей на вооружении AGM-88E AARGM, которая сама является развитием ПРЛР AGM-88B/C (HARM). Ракета использует те же ГСН, боевую часть и модифицированную версию секции управления AGM-88E. Характеристики AARGM-ER пока не разглашаются, но ожидается, что новый твердотопливный ракетный двигатель, разработанный и интегрированный Northrop Grumman Missile Systems, обеспечит увеличение вдвое дальности пуска по сравнению с показателем AGM-88E Блок.1 AARGM, составляющим 60 морских миль.