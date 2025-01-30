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ТАСС

На нескольких гражданских объектах РФ создают посты FPV-охраны

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FPV-дрон разработки Центра комплексных беспилотных решений
FPV-дрон разработки Центра комплексных беспилотных решений.
Источник изображения: © Фото : ЦКБР

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал, что они предназначены для контроля воздушного пространства в непосредственной близости от охраняемого объекта

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Посты FPV-охраны для контроля периметра и воздушного пространства внедряются на нескольких гражданских объектах России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"В рамках конверсии боевых FPV технологий специалистами ЦКБР разработаны и внедряются посты FPV-охраны на ряде российских гражданских объектов. Это полностью готовый контур из специально подготовленных специалистов, организационных мероприятий и необходимого оборудования. Посты предназначены для контроля воздушного пространства в непосредственной близости от охраняемого объекта, охраны периметра, работы в составе групп быстрого реагирования, мониторинга и разведки сопредельных территорий, а также решения вопросов орнитологии и защиты самолетов от птиц. Кроме того, при необходимости посты FPV-охраны способны дать отпор "воздушным хулиганам", - сказал Кузякин.

По словам главы ЦКБР, посты разработаны с учетом опыта специальной военной операции. "Многое в комплексе FPV-охраны было взято из боевого опыта и адаптировано в мирное русло. Мы работаем с ребятами, за плечами которых реальный опыт применения FPV-дронов по противнику. Наша задача - создать рабочие места для парней, возвращающихся с фронта. В течение всего 2024 года производилась отработка сценариев охраны, создание специальных наземных комплексов, обкатка методик и бесшовная интеграция новых FPV-ролей в уже имеющиеся комплексы охраны объектов", - рассказал Кузякин.

Также специалист рассказал о составе и оборудовании постов FPV-охраны. "На дежурстве находятся два человека - пилот и оператор FPV, это две разные роли. Каждый пост оснащен комплектом наземного оборудования, станцией управления, экранами мониторинга обстановки, а также набором FPV-дронов без боевой части для разведки, контроля территории, воздушного пространства, периметра и "работы" с пернатыми. Важно понимать, что пост FPV-охраны не заменяет имеющиеся системы охраны объекта, а дополняет их. FPV-охрана быстрее реагирует на нарушения периметра, может работать в составе группы быстрого реагирования и вести разведку при проведении оперативных мероприятий", - подчеркнул гендиректор центра.

ЦКБР является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем. 

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