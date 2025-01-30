Истребитель F-35 ВВС США разбился на Аляске

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Истребитель пятого поколения F-35 ВВС США разбился на Аляске, упав на взлетно-посадочную полосу военной авиабазы Эйлсон. Об этом сообщает американская пресса.

Инцидент с самолетом произошел во вторник, 28 января, после полудня. По данным прессы, истребитель совершал тренировочный полет, о наличии оружия на борту ничего не сказано. Крушение произошло прямо над взлетно-посадочной полосой, на которую он и упал, предварительно перевернувшись в воздухе вокруг своей оси несколько раз. Пилот катапультировался и остался жив, его доставили в госпиталь для осмотра.

Пилот в безопасности и был перевезен в военный госпиталь Бассетт для дальнейшего осмотра,

— говорится в заявлении ВВС США.

Сам истребитель восстановлению не подлежит, после падения он загорелся, над местом падения поднялся большой столб черного дыма. ВВС США уже создали комиссию, которая займется установлением причин потери весьма дорогостоящего самолета.

Авиабаза Эйлсон расположена на Аляске, недалеко от города Фэрбенкс, примерно в 110 милях к югу от Северного полярного круга. На ней базируется 354-е авиакрыло, в состав которого входят истребители F-35A и F-16 Viper, а также 168-е крыло ВВС Национальной гвардии Аляски, куда входят самолеты-заправщики KC-135R Stratotanker.