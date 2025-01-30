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ТАСС

Индия осуществила 100-й запуск ракеты с космодрома на острове Шрихарикота

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Индийская ракета с автоматической лунной станцией «Чандраян-3» перед запуском на космодроме Шрихарикота
Индийская ракета с автоматической лунной станцией «Чандраян-3» перед запуском на космодроме Шрихарикота.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Dipa Chakraborty

Как сообщила Индийская организация космических исследований, миссия была успешна

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 января. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно осуществила 100-й по счету запуск ракеты со своего космодрома на острове Шрихарикота.

"Миссия успешна. Индия достигает новых высот в космической навигации", - сказано в сообщении организации в Х, где также велась трансляция исторического запуска.

Ракета-носитель GSLV (англ. Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, "ракета-носитель для запусков геосинхронных спутников") вывела на орбиту навигационный спутник серии Navigation with Indian Constellation (NavIC), предназначенный для предоставления точного местоположения, скорости и времени пользователям Индии, а также соседних стран.

Первый большой ракетный старт со Шрихарикоты состоялся 10 августа 1979 года. Тогда ISRO отправила в космос ракету-носитель для запуска спутников. Сейчас ISRO использует на территории Космического центра Сатиша Дхавана (SDSC) на Шрихарикоте две стартовые площадки.

Директор SDSC Арумуган Раджараджан пояснил, что велся учет "всех запусков со стартовых площадок на Шрихарикоте для всех типов миссий". "Они включают орбитальные миссии, исследовательские эксперименты, коммерческие запуски и другие программы", - отметил он. Подсчет также охватывает экспериментальные миссии по разработке технологий и миссии космических аппаратов. "Это все важные пусковые операции с первой и второй стартовых площадок, которые служили различным целям разработки и эксплуатации", - добавил Раджараджан. 

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ISRO
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Constellation
GSLV РН
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