Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Находившиеся на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады британские Challenger 2, похоже, теперь окажутся на передовой лишь в самом крайнем случае. Они сейчас в тылу, а вместо них в боях в качестве тяжелой техники будут использоваться американские боевые машины пехоты М2А2 ODS-SA Bradley.

О тыловом предназначении этих танков говорит то, что в отличие от той техники, которая направляется на передовую, у 62-тонных "подарков" отсутствует защита от дронов, которую сейчас вэсэушники лепят на все, что только можно.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В принципе, тот факт, что командование ВСУ поставило на них крест понятно: они оказались очень уязвимыми к различным противотанковым средствам, у них плохая проходимость, да и живучесть оставляет желать лучшего. В последнем пункте у них нет никаких преимуществ по сравнению с танками более ранних выпусков - они так же легко взрываются, как и образцы, разработанные в 50-70-е годы. К тому же вэсэушники очень часто жаловались на отсутствие запасных частей, из-за чего на ходу остается лишь несколько штук.

Лев Романов