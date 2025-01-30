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ТАСС

Тренировочный комплекс для ПВО "Адъютант" адаптируют к учениям в море

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Операторский отсек высокомобильного мишенного комплекса "Адъютант"
Операторский отсек высокомобильного мишенного комплекса "Адъютант".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО ИЭМЗ "Купол"

По словам гендиректора Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанила Зиятдинова, первый этап превращения "Адъютанта" в межвидовой комплекс предусматривал работу с береговой черты и проведение учений на рейде

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Универсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) "Адъютант" адаптируют для проведения учений с задействованием систем ПВО кораблей в открытом море, сделав его межвидовым. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Прошедшие стрельбы решали ряд задач, - сказал он, комментируя первое применение "Адъютанта" для испытаний системы ПВО одного из кораблей ВМФ России. - Помимо совершенствования боевой подготовки расчетов корабельных средств ПВО, требовалось проверить работу зенитных управляемых ракет, в интересах их производителя - одного из предприятий российского ОПК. Для разработчика УМТК "Адъютант" - Ижевского электромеханического завода "Купол", стрельбы стали одним из этапов работы над перспективным морским УМТК - предприятие ставит перед собой цель сделать комплекс межвидовым".

По словам Зиятдинов, первый этап превращения "Адъютанта" в межвидовой комплекс предусматривал работу с береговой черты и проведение учений на рейде. "Второй этап - модернизация УМТК "Адъютант" с целью обеспечения возможности запуска с палубы кораблей, работы в морских условиях, приводнения и т.д., для проведения учений в открытом море", - сказал он, отметив, что первый этап можно считать успешно реализованным.

"Адъютант", разработанный ИЭМЗ "Купол", считается наиболее современной мишенной системой для подготовки расчетов ПВО. Особенность комплекса в том, что на одном шасси размещены все необходимые для работы элементы и мишени многоразового применения, имитирующие современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и беспилотники. Благодаря открытой архитектуре комплекса был создан, в частности имитатор кустарного БПЛА. Также ведется работа по созданию мишени с высокой дозвуковой скоростью.

Комплекс способен выводить в небо до шести имитаторов целей одновременно, управляемых с одного командного пункта. Это позволяет создавать сложную комбинированную воздушную обстановку, а также имитировать массированный налет. 

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Алмаз-Антей
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БПЛА
Военные учения
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