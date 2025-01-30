Летающие мишени "Адъютант" впервые применили для испытаний системы ПВО корабля

Пуск осуществлялся в 7 км от моря, а траектория полета соответствовала тактике применения противокорабельных крылатых ракет

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Универсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) "Адъютант" успешно применили в качестве имитатора противолодочных крылатых ракет для испытаний системы ПВО одного из кораблей Военно-морского флота России. Об этом заявил ТАСС генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант" обеспечил создание мишенной обстановки в ходе испытаний корабельной ПВО. Система противовоздушной обороны одного из кораблей Военно-морского флота обнаружила и уничтожила мишень, что стало первым полномасштабным применением УМТК "Адъютант" над морем", - сказал он.

Средство воздушного нападения берегового базирования имитировали две воздушные мишени самолетного типа с турбореактивным двигателем. Пуск мишеней в ходе учений осуществлялся в 7 км от моря, а траектория полета соответствовала тактике применения противокорабельных крылатых ракет.

"На первом этапе испытаний был произведен облет корабельного комплекса ПВО с обнаружением и условным поражением цели. Стоит отметить, что это полностью соответствует концепции применения УМТК "Адъютант", согласно которой мишени должны использоваться многократно (до 25 раз) и лишь затем идти на встречу с ракетой. В данном случае облет был затруднен погодными условиями - сажать мишень на землю пришлось при сильном ветре", - отметил гендиректор предприятия-разработчика.

Он добавил, что заключительный этап испытаний проходил в сложных метеоусловиях: при 90% влажности, температуре, близкой к нулю градусов, и низкой облачности - 1200 м. Несмотря на это мишень полностью отработала летную программу. Маршевый участок полета проходил на высоте 150 м. При подходе к кораблю мишень осуществила маневр кабрирования, поднявшись на высоту 1,5 тыс. м, то есть выше нижней кромки облаков. Прошедшие испытания "подтвердили актуальность УМТК "Адъютант" и верность заложенных в нем конструктивных решений", заключил Зиятдинов.

Об УМТК "Адъютант"

"Адъютант", разработанный ИЭМЗ "Купол", считается наиболее современной мишенной системой для подготовки расчетов ПВО. Особенность комплекса в том, что на одном шасси размещены все необходимые для работы элементы и мишени многоразового применения, имитирующие современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и беспилотники. Благодаря открытой архитектуре комплекса был создан, в частности, имитатор кустарного БПЛА. Также ведется работа по созданию мишени с высокой дозвуковой скоростью.

Комплекс способен выводить в небо до шести имитаторов целей одновременно, управляемых с одного командного пункта. Это позволяет создавать сложную комбинированную воздушную обстановку, а также имитировать массированный налет.