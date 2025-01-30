Поисковый заброс: в России разработан подводный дрон для разминирования

Аппарат будет полезен при защите портов, внешних рейдов и охране газопроводов

В России создан подводный дрон для разминирования морских акваторий. Он способен обнаруживать мины и взрывные устройства передвигаясь с большой скоростью, находить их на глубине нескольких сотен метров, в том числе и под слоем ила, сообщили «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России. Эксперты отмечают, что такие аппараты будут востребованы при проверке акваторий, мест, где проводились минные постановки, портов, внешних рейдов, защите кораблей, а также при охране газопроводов и других подводных коммуникаций.

Зрячий дрон

Аппарат создан одной из ведущих компаний оборонно-промышленного комплекса. В проекте принимает участие Государственная корпорация «Ростех», которая оснастила дроны «глазами» — специальными видеокамерами, позволяющими хорошо ориентироваться под водой и служить системой наведения для уничтожения мин, рассказал «Известиям» источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

— Оборудование позволяет дронам обнаруживать мины и другие объекты на глубине нескольких сотен метров, в том числе — под слоем ила. Также система может использоваться в качестве аппарата наведения при уничтожении взрывных устройств, — рассказал «Известиям» собеседник в ОПК.

По его словам, поисковый комплекс предназначен для оснащения кораблей противоминной обороны.

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— В состав комплекса входит самоходный подводный аппарат — управляемый дрон, непосредственно используемый для решения задач поиска, обнаружения, классификации, идентификации мин. Аппарат может выполнять свои задачи при волнении моря до трех баллов на большом удалении от корабля-носителя. Он обладает высокими скоростными характеристиками, которые меняются в зависимости от режима работы, — рассказал собеседник.

В «Ростехе» подтвердили «Известиям», что такие разработки действительно ведутся. Также в госкорпорации рассказали, что в состав оборудования входят несколько видеокамер с широким углом обозрения и высоким разрешением, мощные фонари и блок управления. В программное обеспечение внедрена новейшая технология, благодаря которой четкость картинки не размывается при увеличении скорости беспилотника. Это сокращает время обследования объектов.

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— Телесистема позволяет оператору подводного дрона в реальном времени видеть картинку из-под воды, контролировать захват обнаруженных мин и других опасных объектов. При этом, если необходимо уничтожить мину на месте, одна из камер, установленная в днище робота, может использоваться в качестве устройства наведения, — рассказал представитель «Ростеха».

Дешевле, чем тральщик

Появление дронов, использующих самые современные технологии, — это важный шаг в области борьбы с морскими минами, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Сейчас для поиска взрывных устройств, как правило, используются вертолеты со спускаемыми устройствами и специальные корабли-тральщики, — отметил он. — При этом за один выход они могут исследовать ограниченный объем акватории. Дронов можно построить намного больше, так как они гораздо дешевле, чем корабль.

Очевидным применением таких беспилотников станет поддержка десантных операций, у заминированных противником берегов они будут незаменимы, — уверен военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

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Дмитрий Корнев полагает, что потребность в таких комплексах огромная — нужно проверять акватории портов, различных морских или приморских сооружений, места базирования подводных лодок, военных кораблей, различные проходы и фарватеры.

Такие дроны, судя по характеристикам, способны обеспечить безопасную работу надводных кораблей, а также подводных лодок на глубинах, где они действуют, отметил эксперт.

— Сейчас подлодки оперируют на глубинах в несколько сотен метров, — уточнил он. — Как правило, это 200–400 м. Судя по заявленным характеристикам, новый дрон на них может уверенно работать.

Защита подводных коммуникаций

Этот комплекс можно применять на важных подводных коммуникациях, в частности при охране «Северных» и «Турецкого потока», рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Сейчас газ в Европу идет только через «Турецкий поток», поэтому имеет смысл развернуть эти комплексы для его охраны, — считает он. — Нельзя исключать того, что в ближайшее время газопровод может быть заминирован диверсантами противника.

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Украинской стороне в Очаково достался крупный арсенал морского советского минного вооружения, напомнил Дмитрий Болтенков.

— ВМС Украины оттуда взяли противодесантные мины, которые ставятся вблизи берега, — отметил он. — Они могу утонуть, их может снести, самоликвидатор может не включиться. По этим причинам мина может сработать спустя годы. Так, противокорабельные мины, установленные в Азовском море во время Великой Отечественной войны, взрывались в 1950-х годах. Поэтому нам рано или поздно придется обследовать и разминировать обширные районы Черного моря.

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После завершения боевых действий новым аппаратам найдется работа, и не только на Черном море.

— В той же Балтике осталось много погибших кораблей, подводных лодок с вооружением, морских мин времен Великой Отечественной войны и затопленных боеприпасов, в том числе и химических, — напомнил эксперт, — При прокладке подводных коммуникаций без обследования дна в том же Финском заливе, который был максимально плотно заминирован немцами, не обойтись. Еще недавно при прокладке «Северных потоков» наши тральщики находили мины тех лет.

Охрана военно-морских баз

ВМФ РФ проводит мероприятия по усилению защиты военно-морских баз от воздушных и морских дронов.

Ранее «Известия» писали, что пункт дислокации Камчатской бригады кораблей охраны водного района получил пост управления противороботовой защиты (ПРЗ), а также пункты воздушного наблюдения с вахтенной службой.

В местах с удобными для стрельбы секторами по периметру базы были установлены спаренные зенитные установки ЗУ-23-2. Они хорошо себя зарекомендовали во время СВО при выполнении подобных задач.

ПРЗ, куда поступает вся информация, помогут максимально эффективно использовать силы и средства при защите военно-морских баз от ударов противника.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой

Юлия Леонова