РИМ, 29 января. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Италии одобрила указ о продлении оказания помощи, главным образом военной, Киеву до 31 декабря 2025 года. Данный указ уже ранее прошел одобрение в верхней палате (Сенате), указывает агентство ANSA.

За правительственное решение проголосовали 192 депутата, не только из правящей коалиции, но и из ряда оппозиционных партий, включая крупнейшую Демократическую. Против высказался 41 депутат из "Движения "5 звезд", которое давно выступает за прекращение снабжения Киева оружием, и Альянса зеленых и левых.

Впервые решение о направлении Украине оружия было одобрено почти единогласно в марте 2022 года, еще при предыдущем созыве парламента и другом правительстве. После выборов осенью 2022 года новый состав парламента на основе нового большинства подтвердил продолжение поставок оружия. За все это время Рим сформировал девять пакетов военной помощи, перечень которой засекречен. Хотя известно, что Италия передала Украине как минимум два комплекса ПВО Samp-T.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто, представляя указ о продлении военной помощи, выразил надежду, что десятого пакета не понадобится.

Как ранее заявили в МИД РФ, Россия не рассматривает Италию в качестве возможного участника мирного процесса по Украине с учетом ее антироссийской позиции. Как отметили в российском министерстве, страна с самого начала специальной военной операции встала в авангарде враждебной антироссийской линии и оказывает Киеву значительную военную и финансовую помощь. В МИД указали, что если в Италии хотят внести реальный ощутимый вклад в мирное урегулирование, то в первую очередь должны прекратить накачивать Киев оружием, направляя на Украину все более современные виды вооружения и военной техники. В ведомстве подчеркнули, что это приводит лишь к неконтролируемой эскалации конфликта и росту числа жертв, в том числе среди гражданского населения.