Войти
ТАСС

Итальянский парламент одобрил указ о продолжении военной помощи Украине

128
0
0
Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

РИМ, 29 января. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Италии одобрила указ о продлении оказания помощи, главным образом военной, Киеву до 31 декабря 2025 года. Данный указ уже ранее прошел одобрение в верхней палате (Сенате), указывает агентство ANSA.

За правительственное решение проголосовали 192 депутата, не только из правящей коалиции, но и из ряда оппозиционных партий, включая крупнейшую Демократическую. Против высказался 41 депутат из "Движения "5 звезд", которое давно выступает за прекращение снабжения Киева оружием, и Альянса зеленых и левых.

Впервые решение о направлении Украине оружия было одобрено почти единогласно в марте 2022 года, еще при предыдущем созыве парламента и другом правительстве. После выборов осенью 2022 года новый состав парламента на основе нового большинства подтвердил продолжение поставок оружия. За все это время Рим сформировал девять пакетов военной помощи, перечень которой засекречен. Хотя известно, что Италия передала Украине как минимум два комплекса ПВО Samp-T.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто, представляя указ о продлении военной помощи, выразил надежду, что десятого пакета не понадобится.

Как ранее заявили в МИД РФ, Россия не рассматривает Италию в качестве возможного участника мирного процесса по Украине с учетом ее антироссийской позиции. Как отметили в российском министерстве, страна с самого начала специальной военной операции встала в авангарде враждебной антироссийской линии и оказывает Киеву значительную военную и финансовую помощь. В МИД указали, что если в Италии хотят внести реальный ощутимый вклад в мирное урегулирование, то в первую очередь должны прекратить накачивать Киев оружием, направляя на Украину все более современные виды вооружения и военной техники. В ведомстве подчеркнули, что это приводит лишь к неконтролируемой эскалации конфликта и росту числа жертв, в том числе среди гражданского населения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 02:08
  • 7296
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.01 00:11
  • 1
Некое сочетание взглядов "со стороны" (сейчас) и "изнутри" (на основе прошлого опыта)
  • 29.01 23:12
  • 219
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 29.01 20:11
  • 0
Ответ на "Запад вооружается для мира?"
  • 29.01 18:14
  • 9
Италия приобретет 380 ОБТ KF51 "Пантер" и 1050 БМП KF41 "Линкс"
  • 29.01 17:37
  • 0
Запад вооружается для мира?
  • 29.01 17:12
  • 6
Генеральская сделка
  • 29.01 12:30
  • 1
Создан аккумулятор на основе грибов и сахара
  • 29.01 12:19
  • 1
Умер главный российский строитель дирижаблей
  • 29.01 02:30
  • 0
Ответ на "Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями"
  • 28.01 23:37
  • 1
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 28.01 22:38
  • 0
По заявке местного начетчика: о кораблестроительных программах США
  • 28.01 21:36
  • 143
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.01 18:16
  • 7
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 28.01 16:59
  • 27
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки