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Ростех

«Салют» импортозамещает оборудование для выпуска авиадвигателей

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ПК «Салют»
ПК «Салют».
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

На предприятии создана производственная линия с отечественными установками электронно-лучевой сварки

На производственном комплексе «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации создана производственная линия с новыми отечественными установками электронно-лучевой сварки. Применение высокотехнологичного оборудования позволяет значительно сократить время изготовления узлов авиационных двигателей.

Оснащение производства передовым оборудованием проводится в рамках программы технического перевооружения ПК «Салют». Осенью 2024 года на предприятии запустили в работу первую отечественную установку электронно-лучевой сварки, в последующем были введены в эксплуатацию еще несколько единиц российского оборудования.

Новые отечественные установки применяются для электронно-лучевой сварки корпусов и роторных деталей авиационных двигателей из тугоплавких металлов, которая проводится в вакууме. Установки позволяют за цикл вакуумирования обрабатывать до шести деталей и обеспечивают высокое качество сварных соединений.

«На „Салюте“ продолжается масштабная работа по модернизации оборудования и увеличению производственных мощностей. Установка нового современного оборудования способствует увеличению темпов изготовления деталей авиационных двигателей. Большую эффективность показало объединение нескольких установок электронно-лучевой сварки в одну производственную линию. Благодаря этому больше не нужно тратить время на настройку каждой установки отдельно, что позволит оптимизировать и ускорить технологический процесс», — отметил руководитель ПК «Салют» Алексей Громов.

Помимо установок электронно-лучевой сварки в цехах московского предприятия установлены новые фрезерные обрабатывающие центры, заточные станки с программным управлением, установки плазменного напыления и контрольно-измерительные машины. Модернизация станочного парка обеспечит высокий уровень производственных мощностей ПК «Салют».

В 2025 году завершится процесс объединения производственного комплекса «Салют» с другим столичным предприятием — ММП имени В.В. Чернышева, которое также входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха. В результате будет создан крупнейший центр авиационного двигателестроения в Москве.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ММП им.Чернышева
ОДК УК
Ростех
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