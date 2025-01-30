Путин дал ряд поручений для "открытия неба" для гражданских беспилотников

Москва. 28 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству, которые способствуют упрощению доступа гражданских беспилотников к общему с пилотируемой авиацией воздушному пространству.

"Необходимо скорее, как говорят специалисты, открыть небо для гражданских беспилотников (...) При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции", - заявил президент на совещании по вопросам развития беспилотной авиации во вторник.

Одной из предложенных мер Путин назвал установление нового класса воздушного пространства для полетов дронов. Появление такого отдельного класса, ограниченного высотой до 500 м (возможное название "H"), в ноябре прошлого года анонсировал глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Я прошу правительство к 1 июня текущего года принять всю необходимую нормативную правовую базу, определить для беспилотников конкретные высоты полетов или, как специалисты говорят, эшелоны. Переход из одного эшелона в другой - это самая критичная вещь. Нужно все как следует проработать", - сказал Путин.

"Второе: считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности, и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты дронов. И прошу правительство к 30 апреля текущего года подготовить конкретные решения на этот счет", - добавил президент.

Он отметил, что практический опыт по управлению беспилотной авиацией в некоторых субъектах РФ уже имеется, в их числе - Сахалин, где проходил отраслевой форум "Архипелаг". Эти наработки "нужно распространять и на другие регионы".

"В этой связи считаю целесообразным ежегодно оценивать, какие субъекты создают лучшие условия для развития применения беспилотных систем. Соответствующий рейтинг прошу разработать и внедрить участников Национальной технологической инициативы", - сказал Путин.

Работа по открытию воздушного пространства для гражданских беспилотников должна вестись с соблюдением "жестких требований безопасности - но не путем повсеместных запретов и тотального бюрократического регулирования, а за счет новых технологических решений", подчеркнул президент. В том числе важно активнее внедрять отечественные разработки, которые обеспечат надежный контроль неба: системы обнаружения, сопровождения беспилотников, их сквозной идентификации в режиме реального времени.

"В целом необходимо внедрять принципиально новый механизм управления и координации полетов всех типов воздушных судов от небольшого коптера до дальнемагистральных самолетов и космических аппаратов. Речь о том, чтобы выстраивать так называемую бесшовную архитектуру воздушного и космического пространства, где все объекты связаны и безопасно и эффективно взаимодействуют между собой. Для этого нужно формировать наземную инфраструктуру и создавать спутниковые группировки. Уже к 1 июня текущего года нужно определить детальный, поэтапный план данной работы. Прошу коллег из правительства и "Роскосмоса" снять все межведомственные противоречия, определить необходимые параметры этих группировок", - продолжил Путин.