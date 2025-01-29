В настоящее время геймерам, чтобы поиграть в слоты на деньги, необходимо отыскать легальный сайт с азартными развлечениями. В интернете работает множество площадок с неплохими условиями для новых юзеров и постоянных клиентов. Например, обратить внимание стоит на Royal Casino. У онлайн-клуба есть лицензия на деятельность, однако он все равно может быть недоступен для граждан некоторых стран. В таком случае следует использовать Royal casino зеркало, которое представляет собой альтернативную ссылку.

Причины возникновения блокировки сайта

Основная причина, по которой у пользователей не выходит попасть в Royal casino — ограничения, введенные местными интернет-провайдерами в стране проживания игрока. Если государство не разрешило на законодательном уровне азартные игры, то у его граждан вряд ли получится открыть официальный сайт Royal.

Есть и прочие факторы, влияющие на работоспособность площадки:

профилактика серверов;

DDoS-атаки хакеров;

внедрение нового функционала и/или обновление ассортимента слотов;

технические неполадки, который носят временный характер.

Существуют разные варианты решения проблем с доступом, например: VPN, анонимайзеры, прокси, браузер Tor и т.д. Все они, кстати, описаны в разделе «Антиблокировка» казино Адмирал. Но зеркало считается самым предпочтительным.

Что такое зеркало?

Зеркалом называют ссылку, которая позволяет зайти на сайт казино в обход блокировки. Механизм функционирования данного инструмента прост. В альтернативном адресе специально используется отличное от оригинального доменное имя, поскольку оно на данный момент не находится в ЧС интернет-провайдера геймера. После того, как игрок вписывает его в адресную строку браузера, Royal Casino открывается без каких-либо проблем.

Главный минус зеркала в том, что оно рано или поздно оказывается в ЧС. Обычно потеря актуальности наступает спустя две-четыре недели. В связи с этим администрация рекомендует всегда иметь запасную ссылку. Получить ее можно, написав в круглосуточную службу технической поддержки соответствующий запрос. Также официальные зеркала находятся в открытом доступе в поисковых системах Google, Yahoo и прочих.

Чем зеркало отличается от официального сайта?

Зеркало — это, по сути, и есть официальный сайт казино. Просто вход на него осуществляется по альтернативной ссылке. При этом база данных единая, следовательно, клиенту Royal не приходится заново создавать учетную запись. Аккаунт полностью переносится, как и связанная с ним информация: баланс, бонусы, прогресс отыгрыша, статистика, статус в программе лояльности и все остальное. Новые пользователи могут зарегистрироваться на одном зеркале, а после продолжить игру на другом.