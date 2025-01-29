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Создан аккумулятор на основе грибов и сахара

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Фото: Empa
Фото: Empa.

В Empa создали биоразлагаемую батарею, активируемую водой и сахаром

Ученые Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологий (Empa) разработали биоразлагаемую батарею, способную питать энергией компактные гаджеты. Об этом сообщает издание TechRadar.

Созданный швейцарскими специалистами биоразлагаемый топливный элемент может вырабатывать небольшое количество электроэнергии, которого должно быть достаточно, чтобы питать энергией сенсоры и прочие мелкие устройства. Батарея активируется с помощью сахара и воды, отдает энергию и затем полностью разлагается.

Специалисты Empa заявили, что добились прорыва, создав аккумулятор на основе дрожжевого грибка на анодной и белого грибка на катодной стороне. Ученые интегрировали грибковые клетки в саму структуру батареи, напечатанную на 3D-принтере.

В качестве основного источника питательных веществ исследователи предложили добавлять в ячейки батареи простые сахара. По словам автора исследования Каролины Рейес, аккумулятор можно хранить в сухом виде, а затем активировать его, добавив воду и сахар. В материале говорится, что обычные батареи нуждаются в утилизации — напротив, разработаный учеными аккумулятор разлагается сам, как только запас энергии иссякает.

В середине января стало известно, что в 2026 году корпорация Samsung начнет выпускать смартфоны на основе кремниево-углеродных батарей. Журналисты издания SamMobile отметили, что подобные аккумуляторы уже есть на рынке, однако Samsung может сделать их чрезвычайно распространенными.

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Страны
Швейцария
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