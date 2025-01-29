Политик Исихос назвал причину конфликта на Украине

Украинский кризис прошел из-за отказа США признать озабоченность России в сфере безопасности, а также американской стратегии по окружению РФ, отметил член руководства греческой партии "Народное единство"

АФИНЫ, 28 января. /ТАСС/. Отказ США признать озабоченность России в сфере безопасности и американская стратегия по окружению РФ привели к конфликту на Украине. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС греческий политик, бывший первый замминистра национальной обороны Греции, член руководства греческой партии "Народное единство", председатель Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК) Костас Исихос.

"Продолжающийся конфликт на Украине остается критически важной горячей точкой, - сказал Исихос. - Отказ США признать озабоченность России в плане безопасности по поводу расширения НАТО на восток, а также давняя стратегия США по окружению России загнали регион в ловушку войны на истощение. Глобальный блок НАТО с методической точностью и многолетней последовательностью служит военному окружению и экономическому удушению России, Китая, а также всех тех стран и народов, которые не принимают его единовластие".

В связи со вступлением Дональда Трампа в должность президента США Исихос выразил мнение, что послевоенная история США в своей основе не определяется ротацией президентов. "Основная стратегия определяется мощным экономическим, финансовым, энергетическим лобби и сильным военно-промышленным комплексом, - пояснил он. - Новый президентский срок Дональда Трампа привносит в это что-то новое, выводя группу влиятельных экономических игроков (Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг) на передний план политики. Он бесстрашно устанавливает повестку сильных мира сего, медиа-империй, искусственного интеллекта, космического, коммерческого и военного доминирования".

По словам Исихоса, в политической системе США доминирует ненасытная геополитическая экспансия. "Канада, Гренландия, Панамский канал (обозначенные в качестве приоритетных внешнеполитических целей Трампа - прим. ТАСС) могут быть только началом, - сказал политик. - Западная Европа продолжает оставаться в фарватере американской политики. ЕС продолжает переживать продолжающийся многогранный капиталистический кризис, при этом сильные империалистические державы, такие как Германия, находятся в самой глубокой рецессии за всю историю". Эксперт убежден, что "кризис затронул все страны ЕС, где рецессия, как ожидается, продлится достаточно долго".

Геополитический меморандум НАТО

По мнению Исихоса, европейские страны наращивают военные расходы под эгидой НАТО, укрепляя восточный фланг альянса и готовя почву для нового раунда давления на Россию. "Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал сделанное несколько дней назад предупреждение Трампа о том, что Россия может ожидать новых тарифов и санкций, если не прекратит военные действия на Украине. В то же время заявление Рютте о том, что пришло время перейти к менталитету военного времени и увеличить оборонное производство и расходы на оборону альянса, превращается в новый геополитический меморандум НАТО в Европе, одновременно направляя военную стратегию США против России, КНР, Ирана и КНДР", - отметил Исихос.

При этом, по мнению первого замглавы Минобороны, "русофобия в сочетании с исламофобией остается центральным элементом европейской политики и используется как средство для укрепления ее единства". "Доминирование крайне правых в ЕС - это не простое совпадение, неофашизм XXI века служит системе, находящейся в глубоком упадке и кризисе. Мы уже это испытали в середине XX века в Европе", - пояснил он.

Стратегия против БРИКС+

"Вашингтон с Трампом, похоже, взваливают на ЕС бремя помощи Украине на этом этапе, чтобы США могли, среди прочего, изменить тактику, внедрив новую доктрину Монро, а также сосредоточить более скоординированное внимание на Китае. Логика Трампа такова: если США закроют фронт войны с Россией в то время, как война на Украине проиграна как тактически, так и стратегически для Запада, и сохранят давление на Москву и санкции, они могли бы сконцентрироваться на Китае как на своем главном сопернике. Это ясная комплексная стратегия против БРИКС+", - считает Исихос.

По мнению политика, Трамп, говоря о возможности переговоров по урегулированию на Украине, хочет предстать в качестве мирового лидера, приносящего мир. "Однако это далеко от правды", - считает Исихос.

Республиканец Трамп второй раз вступил в должность главы американской администрации 20 января. В первый раз он занимал пост американского лидера в 2017-2021 годах Трамп заявил, что многие жители Канады якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Также он утверждал, что Гренландия - автономия в составе Дании - должна присоединиться к США. В инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении "забрать обратно" Панамский канал. Ранее он неоднократно говорил, что Вашингтону необходимо вернуть контроль над каналом, критиковал высокие тарифы, подчеркивая, что передача контроля над этим объектом в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой другим странам.