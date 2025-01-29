G7 уведомила Киев о последствиях спора о закупках вооружений

Группа семи отметила, что он может подорвать доверие США к Украине

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Группа семи (G7) и антикоррупционные организации предупредили Украину, что спор о закупках вооружений может подорвать доверие Вашингтона к Киеву. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее информации, чиновники стран G7 и антикоррупционные организации предупредили, что конфликт между министром обороны Украины Рустемом Умеровым и экс-главой Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой может нарушить поставки оружия и подорвать доверие США к Киеву. "Последовательность в соблюдении принципов надлежащего управления и рекомендаций НАТО важна для сохранения доверия общественности и международных партнеров", - приводит FT слова из заявления G7. Послы G7 на Украине призвали Киев "оперативно урегулировать спор и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок".

24 января министр обороны Рустем Умеров инициировал увольнение заместителя министра обороны Олега Клименкова и главы Агентства оборонных закупок Марины Безруковой из-за проблем с военными закупками и обеспечением армии. Вместе с тем Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверку обоснованности обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, выдвинутого ранее Центром противодействия коррупции против Умерова. Основанием для обвинений стал отказ министра продлевать контракт с Безруковой и увольнение двух членов наблюдательного совета, голосовавших за продление договора.