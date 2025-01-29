Войти
РИА Новости

Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над Северным Ледовитым океаном

275
0
0
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила более 11 часов. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 10:28
  • 2
Италия приобретет 380 ОБТ KF51 "Пантер" и 1050 БМП KF41 "Линкс"
  • 29.01 10:16
  • 7203
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 02:30
  • 0
Ответ на "Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями"
  • 28.01 23:37
  • 1
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 28.01 22:38
  • 0
По заявке местного начетчика: о кораблестроительных программах США
  • 28.01 21:36
  • 143
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.01 18:16
  • 7
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 28.01 17:10
  • 3
Генеральская сделка
  • 28.01 16:59
  • 27
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 28.01 15:50
  • 12
Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
  • 28.01 13:30
  • 1
Видео битвы дрона с роботом-собакой стало вирусным в Китае
  • 28.01 12:21
  • 2
Защита и реакция: в армии создают спецподразделения обороны тыловых объектов от БПЛА
  • 28.01 12:08
  • 1
"От Запада ожидали большего". После неудач на Украине в ЕС создадут "танк будущего"
  • 28.01 07:14
  • 0
Навеяно одной околофлотской дискуссией.
  • 28.01 02:07
  • 1
Стало известно о проблемах телескопа JWST из-за инфляции