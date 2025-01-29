Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над Северным Ледовитым океаном

Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила более 11 часов. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.