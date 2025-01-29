Кадыров показал кадры уничтожения украинского дрона "Баба-Яга"

Кадыров показал кадры уничтожения украинского гексокоптера "Баба-Яга"

ГРОЗНЫЙ, 28 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился в своем Telegram-канале кадрами уничтожения украинского гексокоптера под названием "Баба-Яга" на красно-лиманском направлении.

"На красно-лиманском направлении совместно с другими российскими подразделениями очень результативно действуют операторы БПЛА группы "Шрама" легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ... Операторы БПЛА из группы "Шрама" в ходе ночной аэроразведки обнаружили "Бабу-Ягу" в небе, сопровождаемую еще одним вражеским дроном поменьше. Как известно, система РЭБ не действует на "Бабу-Ягу", так как она управляется при помощи системы спутниковой связи "Старлинк". Ввиду этой особенности украинского гексокоптера наши операторы БПЛА сбивают "Бабу-Ягу" своими же дронами, тараня цель, заставляя терять управляемость", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что ВСУ на красно-лиманском направлении стали чаще использовать гексокоптеры "Баба-Яга", отметив, что они крупные и более грузоподъёмные, чем шустрые "Мавики".