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РИА Новости

В России создают центр компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Патрушев: в РФ создают центр компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России создают единый центр компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров (БЭК), превосходящих зарубежные образцы, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью.

ВМФ России уже оснащается безэкипажными катерами, их выпуск значительно вырос с учетом опыта спецоперации, сообщил Патрушев в интервью "Российской газете".

"Над усовершенствованием БЭКов трудятся производители катеров, разработчики технологий и комплектующих, а также специалисты по их применению. Созданием новых видов безэкипажных катеров, по своим показателям превосходящих зарубежные образцы, займется создаваемый единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ", - отметил помощник президента.

"К этой работе будут привлечены необходимые финансовые ресурсы, а также лучшие кадры - не только военные, но и гражданские, в том числе из ведущих компаний технологического сектора. При создании новых типов БЭКов предполагается использовать искусственный интеллект и технологии машинного обучения", - добавил Патрушев.

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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