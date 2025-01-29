Проект стратегии развития ВМФ дорабатывают, заявил Патрушев

Патрушев: в проекте стратегии развития ВМФ укажут меры по постройке кораблей

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Проект стратегии развития отечественного Военно-морского флота сейчас дорабатывают, в нем укажут меры по выпуску конкурентоспособной продукции на российской научно-промышленной базе, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"Решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются сегодня флот и судостроительная отрасль, будет отражено в дорабатываемом в настоящее время проекте стратегии развития ВМФ России", - сказал Патрушев.

"В документе будут предусмотрены меры, направленные на строительство новых кораблей, обеспечение серийности их изготовления, разработку и организацию производства конкурентоспособной отечественной военно-морской продукции на российской научно-промышленной базе. Считаем необходимым, чтобы предприятия избавились даже от малейшей зависимости от поставок иностранного комплектующего оборудования. Среди прочего должны будут решены задачи регулирования ценообразования в кораблестроении", - добавил он.