Патрушев: РФ значительно увеличили производство безэкипажных катеров

По словам помощника президента, при создании новых типов БЭКов предполагается использовать ИИ и технологии машинного обучения

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Производство безэкипажных катеров (БЭКов) для Военно-морского флота РФ значительно увеличено, при создании новых типов такой продукции будут применять искусственный интеллект. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"ВМФ России уже сегодня оснащается безэкипажными катерами. Их производство значительно увеличено с учетом опыта специальной военной операции", - сказал Патрушев.

Он отметил, что "созданием новых видов безэкипажных катеров, по своим показателям превосходящих зарубежные образцы, займется создаваемый единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ". По словам помощника президента, к этой работе будут привлечены необходимые финансовые ресурсы, а также лучшие кадры - не только военные, но и гражданские, в том числе из ведущих компаний технологического сектора.

"При создании новых типов БЭКов предполагается использовать искусственный интеллект и технологии машинного обучения", - сказал Патрушев.