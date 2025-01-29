В состав ВМФ РФ в 2024 году вошли более 30 кораблей

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул необходимость достижения технологической независимости судостроительной отрасли РФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более 30 кораблей различных классов пополнили состав Военно-морского флота (ВМФ) России в прошлом году, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Состояние Военно-морского флота России позволяет защищать морские границы нашей страны, обеспечивать безопасность российских судов от военных угроз", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете", ответив "высокую боеспособность военного флота, профессионализм офицеров и матросов". По словам помощника президента, в 2024 году ВМФ продолжил активно обновляться.

"В его состав вошли более трех десятков кораблей различных классов", - сказал Патрушев.

Он подчеркнул необходимость достижения технологической независимости судостроительной отрасли РФ, "чтобы предприятия избавились даже от малейшей зависимости от поставок иностранного комплектующего оборудования". "Среди прочего должны будут решены задачи регулирования ценообразования в кораблестроении", - заметил председатель Морской коллегии.

Патрушев заявил, что решение проблем флота и судостроения будет отражено в дорабатываемом в настоящее время проекте Стратегии развития ВМФ России. По словам помощника президента, сейчас активизирована также работа по актуализации всей системы документов стратегического планирования в сфере морской деятельности, а в Морской коллегии создана рабочая группа по подготовке законопроекта о государственном регулировании судостроительной промышленности. "Неправильно, что, в отличие от многих других стратегически важных отраслей, судостроение не имеет собственного базового федерального закона. По нашему мнению, закон будет способствовать обеспечению государственной поддержки динамичного развития этой высокотехнологической отрасли", - подчеркнул Патрушев.