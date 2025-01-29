Патрушев: Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине

По мнению помощника президента РФ, это делается для поддержки своего ВПК

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Страны Запада заинтересованы в затягивании конфликта на территории Украины, поскольку он благотворно влияет на их военно-промышленный комплекс. На это обратил внимание в интервью "Российской газете" помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Зачем странам НАТО отказываться от своих военных планов? Маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег - не в традициях американцев", - указал помощник главы государства.

По словам Патрушева, на фоне санкций и поддержки Киева "темпы роста доходов американского ОПК достигли наивысших показателей, не отстает от них и ОПК европейских стран". "Европа загрузила заказами и свои оборонные предприятия, создавая современное вооружение", - отметил он.

"Даже с этой точки зрения просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий", - заключил помощник президента РФ.