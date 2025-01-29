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ТАСС

Оператор РЭБ "Елочка" рассказал о возможностях установки

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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Боец спецназа "Ахмат" с позывным Механ отметил, что установка прикрывает каждый выход танков в Курской области, благодаря чему удалось исключить потерю танков от ударов FPV-дронов

КУРСК, 28 января. /ТАСС/. Установка радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Елочка" прикрывает каждый выход танков спецназа "Ахмат" в Курской области, благодаря чему сводной артиллерийской группе (САГ) удалось исключить потерю танков от ударов FPV-дронов. Об этом рассказал журналистам оператор установки с позывным Механ.

"РЭБ у нас уникальный, защищаем танки наши. Роняет и FPV, и "крылья" (дроны самолетного типа - прим. ТАСС). Ни одна "птица" не проходит", - сказал Механ.

Он добавил, что установка используется уже около двух месяцев. Само средство РЭБ установлено в кузове пикапа, который сопровождает танк на каждую боевую задачу и закрывает его куполом, при попадании внутрь которого дроны теряют управление. За один выход на задачу специалисты могут заглушить управление семи-девяти дронов-камикадзе противника.

Корреспондент ТАСС отправился на задачу вместе с расчетом "Елочки" и танком, который должен был отработать по позициям украинской пехоты в Мартыновке Суджанского района. Танк под прикрытием РЭБ сделал два выстрела с закрытой огневой позиции и вернулся в место базирования без повреждений. 

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