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Flotprom

На заводе "Красное Сормово" вновь сменили руководство

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Во вторник, 28 января, решением совета директоров ПАО "Завод "Красное Сормово" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) временно исполняющим обязанности генерального директора назначен Борис Иванович Петров.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, одновременно исполнительным директором верфи "Красное Сормово" стал Сергей Михайлович Ляшенко.

Судостроительный завод "Красное Сормово"

Krsormovo.nnov.ru


Как напоминает Sudostroenie.info, с 2024 года на заводе "Красное Сормово" топ-менеджмент менялся несколько раз. В июле прошлого года Станислав Кругляшов занял пост гендиректора сроком на пять лет. Назначение стало третьей сменой руководства нижегородской верфи за предшествующие три месяца.

"Красное Сормово" – один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. В советский период предприятие построило и модернизировало более трехсот подводных лодок и спасательных аппаратов, 25 из них – атомные. Сейчас завод строит суда коммерческого флота, отвечающие требованиям международных конвенций по надежности и безопасности.

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Красное Сормово
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