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ТАСС

На орбите Земли вместе с РОС могут создать "новую сущность"

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Виктор Хартов
Виктор Хартов.
Источник изображения: encrypted-tbn0.gstatic.com

Это человеко-машинный гибридный орбитальный комплекс, сообщил генеральный конструктор по автоматическим космическим системам и комплексам Виктор Хартов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Новая сущность" на пересечении автоматической и пилотируемой космонавтики может возникнуть на околоземной орбите вместе с перспективной Российской орбитальной станцией (РОС). Об этом сообщил генеральный конструктор по автоматическим космическим системам и комплексам, заместитель гендиректора АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос) Виктор Хартов.

"Появляется шанс создать новую сущность в рамках плоскости РОС - человеко-машинный гибридный орбитальный комплекс с широчайшими новыми возможностями", - сказал Хартов на пленарном заседании XLIX Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королёвские чтения").

По его словам, в плоскости полярной орбиты РОС, но на другой высоте (сродни кольцам Сатурна) смогут летать автоматические космические платформы с разного типа полезными нагрузками - крупные антенны, космические солнечные электростанции, которые можно будет сближать с перспективной станцией для техобслуживания. Генконструктор подчеркнул важность размещения этих систем на орбитах в той же плоскости, что и РОС. "Переход с плоскости в плоскость крайне затратен", - сказал он.

Новая пилотируемо-автоматическая "сущность" на орбите, заметил Хартов, должна изначально проектироваться как единая система "в постоянном стремлении к достижению максимального эффекта за счет оптимального сочетания плюсов одного и другого вида космоса".

Сейчас в РФ ведутся работы над созданием Российской орбитальной станции - согласно утвержденному генеральному графику, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 год. Запланированная стоимость проекта - 608,9 млрд рублей, 150 из них планируется потратить в первые три года.

Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы. 

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