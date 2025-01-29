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ЦАМТО

Испания планирует заменить устаревший парк ОБТ "Леопард-2A4" новой версией "Леопард-2A8"

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Боевой танк «Леопард-2А8»
Боевой танк «Леопард-2А8».
Источник изображения: Фото: defensie.nl

ЦАМТО, 28 января. Сухопутные войска Испании планируют заменить имеющийся парк основных боевых танков "Леопард-2A4" немецкого производства на самую современную на сегодняшний день версию, "Леопард-2A8".

Как сообщает Infodefensa.com, такой план был презентован в ходе Международной конференции по бронированным машинам Defence iQ 2025 (IAV 2025, Фарнборо, Великобритания). Каких-либо подробностей плана на данный момент в открытом доступе не имеется.

У Испании на текущий момент имеется в наличии около 80 танков "Леопард-2A4", после того как 29 из них были переданы в дар Украине. Из оставшихся 80 танков около 25 ед. не используются и хранятся на армейских складах в Сарагосе.

Если программа будет реализована, Испания присоединится к группе европейских стран, которые уже выбрали "Леопард-2A8" для модернизации своих парков бронетехники. В эту группу входят Германия, Норвегия, Литва, Хорватия, Чешская Республика, Нидерланды и, с недавних пор, Швеция.

Основу парка ОБТ ВС Испании на данный момент составляют 219 "Леопард-2A5E", собранных по лицензии Krauss-Maffei-Wegman в 2003-2012 гг. Мадрид арендовал 109 танков "Леопард-2A4" у Германии в 1998 году и выкупил их в 2006 году примерно за 17 млн. евро.

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Страны
Великобритания
Германия
Испания
Литва
Нидерланды
Норвегия
Украина
Хорватия
Чехия
Швеция
Продукция
Leopard-2
Компании
Krauss-Maffei
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