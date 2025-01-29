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«Калашников» получил рекордную выручку

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Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com.

«Калашников» получил рекордную выручку от экспорта стрелкового оружия

Концерн «Калашников» получил рекордную выручку по контрактам 2024 года на экспорт боевого и гражданского стрелкового оружия. Это позволило превысить показатели последних десяти лет, сообщили в концерне.

«Номенклатура, представляющая интерес со стороны иностранных заказчиков, включает в себя более 15 исполнений моделей боевого снайперского и автоматического оружия, гладкоствольных охотничьих ружей и нарезных карабинов», — говорится в сообщении.

В концерне добавили, что объемы продаж увеличили за счет освоения новых экспортных рынков и возросшего спроса на стрелковое оружие под патроны иностранного производства. Портфель заказов на 2025 год уже сформирован.

Директор дивизиона стрелкового оружия «Калашникова» Андрей Барышников отметил, что интерес к изделиям концерна указывает на лидерство российской компании в своем сегменте. По его словам, опыт применения оружия в зоне СВО позволяет доводить изделия до совершенства.

Ранее в январе в концерне «Калашников» сообщили о разработке новых модификаций автомата АК-12 — укороченной и малогабаритной. Автоматы впервые представят на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
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