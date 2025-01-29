Новый порядок призыва в армию: какие изменения поддержало правительство

Допризыв будет возможен в течение года

Россиян, которых призвали в армию на срочную службу, но не отправили в Вооруженные силы, смогут призвать по тому же решению в течение года. Законопроект, который вводит новые правила, поддержало правительство. Оговариваются и другие изменения, в частности — сокращение должностных лиц, задействованных для призыва. Подробнее о законопроекте и его положениях — в материале «Известий».

Закон о новом порядке призыва в армию: что известно, какие изменения будут

Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому главным нововведением станет возможность «допризыва» в течение одного года: если россиянина призвали на срочную службу, но не отправили в войска сразу, то он может быть отправлен на службу в период следующих призывных кампаний в течение одного года.

Также законопроект предусматривает возможности:

— создавать в городах федерального значения и в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах только одну призывную комиссию;

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

— сокращать число должностных лиц, ответственных за призыв. В частности это касается врачей, которые привлекаются для медосвидетельствования призывников. Предполагается, что это снизит потребности в обеспечении врачей специальным медицинским оборудованием и повысит уровень организации призыва.

В отзыве правительства на законопроект при этом отмечается, что его наименование «не соответствует содержанию в части регулирования вопросов организации призыва граждан на военную службу».

Весенний призыв граждан РФ на военную службу 2025: что известно

Призыв молодых людей в вооруженные силы России осуществляется дважды в год: 1 апреля — 15 июля (весенний) и 1 октября — 31 декабря (осенний).

В предыдущий осенний призыв также были изменения. В частности, в трех регионах России тестировали единый реестр военнообязанных: в Рязанской области, республике Марий-Эл и на Сахалине. Там, помимо привычных бумажных повесток, отправлялись также и электронные.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

В весенний призыв 2025 года применение таких повесток, предполагается, будет распространено уже в большем количестве регионов. О том, что полноценно заработает данная система не раньше 2025 года, заявляли и в Минцифры.

Закон о цифровизации воинского учета был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2023 года, он предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также дублирование бумажных повесток электронными. Рассылаться они должны через портал «Госуслуги».

Первоначальная постановка на воинский учет в Москве

Ранее, 21 января, сообщалось, что в Москве молодые люди, которым исполнится 17 лет в 2025 году, будут получать сообщения на телефон и уведомления в личном кабинете на сайте mos.ru о первоначальной постановке на воинский учет. Уведомления будут приходить до 31 марта. Эти же сообщения будут направляться и их родителям. Об этом рассказал военный комиссар города Москвы Максим Локтев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Источник изображения: iz.ru

«<...> Это значит, что посещать пункт призыва для постановки на учет не понадобится. Кроме того, удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, также будет направлено в личный кабинет пользователя mos.ru. Такое удостоверение можно будет предъявить при зачислении на обучение или при трудоустройстве. Это позволит молодым людям не посещать лишний раз военкомат для постановки на воинский учет», — рассказал военный комиссар.

Важно отметить, что такие уведомления — первый этап. Для присвоения категории годности или внесения данных об отсрочке от службы нужно будет посетить военкомат.

Елизавета Гриценко