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ТАСС

На РОС может появиться базовая станция для формирования "роя" спутников

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Владимир Соловьев
Владимир Соловьев.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Подобная станция сможет хранить и оперативно развертывать малые спутники, на которых можно осуществлять ремонт, дооснащение и техобслуживание космических аппаратов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Базовая станция для формирования "роя" малых управляемых спутников может появиться на перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Проект такой станции представил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев.

Как следует из слайда совместной презентации Соловьева и генконструктора автоматических космических аппаратов Виктора Хартова, подобная станция в составе РОС сможет хранить и оперативно развертывать малые спутники. Кроме того, на них можно осуществлять ремонт, дооснащение и техобслуживание космических аппаратов.

Сейчас в РФ ведутся работы над созданием Российской орбитальной станции - согласно утвержденному генеральному графику, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 год. Запланированная стоимость проекта - 608,9 млрд рублей, 150 из них планируется потратить в первые три года.

Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы. 

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Страны
Россия
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