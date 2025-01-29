В Кремле оставили без комментариев вопрос о поставках Су-35 Ирану

Песков оставил без комментариев вопрос о поставках РФ истребителей Су-35 Ирану

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о поставках Ирану истребителей Су-35 российской стороной.

"Это я оставляю без комментариев", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани сообщил о приобретении Тегераном российских истребителей Су-35.