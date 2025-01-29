Elbit Systems оборудует усовершенствованными системами самообороны истребители F-16I ВВС Израиля

ЦАМТО, 28 января. Минобороны Израиля заключило с компанией Elbit Systems Ltd. контракт на разработку и установку усовершенствованного бортового комплекта самообороны на истребителях F-16I ВВС страны.

Стоимость соглашения составила около 80 млн. долл. В рамках контракта компания оборудует самолеты F-16I ВВС Израиля современными комплексами самообороны, разработанными для повышения живучести техники и экипажа. Это позволит применять истребители в сложных боевых условиях.

Комплект будет включать современную систему радиоэлектронной борьбы, интегрированную с пассивной электронно-оптической системой обнаружения пуска ракет и оповещения (PAWS), что обеспечит улучшенную защиту от широкого спектра угроз.

В настоящее время Elbit Systems предлагает ряд передовых, испытанных систем самообороны, разработанных для различных типов самолетов и вертолетов. По мере роста глобальных угроз комплексы самообороны компании вызывают все больший интерес у инозаказчиков. За последние годы Elbit Systems уже заключила ряд контрактов на их поставку.

По оценке руководства компании, в условиях обострения обстановки защита авиационной техники имеет важное значение. С учетом этого Elbit Systems укрепляет лидерские позиции на рынке средств защиты авиатехники, предлагая обширный портфель передовых решений, устанавливаемых на борту различных воздушных платформ.