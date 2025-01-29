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ТАСС

Роскосмос надеется завершить разработку метановой ракеты "Амур-СПГ" к 2030 году

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РН «Амур-СПГ»
РН «Амур-СПГ».
Источник изображения: Wikimedia Commons

Она разрабатывается для запусков с космодрома Восточный в Амурской области и будет оснащена возвращаемой первой ступенью, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Разработка многоразовой метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" может завершиться к 2030 году, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Мы уже приступили к созданию космического ракетного комплекса "Амур-СПГ". Это первый российский проект многоразовой ракеты среднего класса на метане. Она разрабатывается для запусков с космодрома Восточный в Амурской области и будет оснащена возвращаемой первой ступенью. Надеемся завершить разработку к 2030 году", - сказал Борисов на пленарном заседании XLIX Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения").

По его словам, важным этапом проекта является создание экспериментального образца многоразовой первой ступени ("кузнечика" или "хоппера"). Из презентации Борисова следует, что эти работы планируется завершить к 2028 году.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. 10 марта 2023 года госкорпорация объявила о продолжении разработки многоразовой метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ".

В апреле 2024 года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что многоразовая ракета "Амур-СПГ" сможет использоваться в несколько раз больше, чем ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. По словам на тот момент вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, ее пуск запланирован на 2030 год. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
SpaceX
Минпромторг РФ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
Falcon РН
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