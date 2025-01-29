Запуск первого модуля РОС намечен на декабрь 2027 года

Информацию подтвердил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьев

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Запуск научно-энергетического модуля (НЭМ) перспективной Российской орбитальной станции (РОС) намечен на декабрь 2027 года, заявил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев.

"Первый модуль мы планируем запустить в декабре 2027 года", - сказал он на пленарном заседании XLIX Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения").

Сейчас в РФ ведутся работы над созданием Российской орбитальной станции - согласно утвержденному генеральному графику, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027-го по 2033 год. Запланированная стоимость проекта - 608,9 млрд рублей, 150 из них планируется потратить в первые три года.

Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.