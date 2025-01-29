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Blue Origin пообещала произвести много ракетных ступеней

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

Гендиректор Blue Origin Лимп: Компания произведет много ракет New Glenn

Компания Blue Origin произведет множество тяжелых ракет New Glenn, пообещал ее гендиректор Дэйв Лимп. Об этом пишет ArsTechnica.

Издание напоминает, что компания производит свои двигатели в штате Алабама, а вторые ступени — во Флориде. «Мы полностью вертикально интегрированы, поэтому делаем эти топливные клапаны, делаем системы зажигания. Должно быть быстрое производство всего, что вы можете себе представить, что входит в ракету», — сказал руководитель.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Федеральное управление гражданской авиации США потребовало от компании Blue Origin расследовать неудавшуюся посадку первой ступени ракеты New Glenn.

Первый пуск тяжелой ракеты New Glenn состоялся 16 января с площадки LC-36 космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

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