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ЦАМТО

Сербский ОПК расширяет производства ударных БЛА

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Логотип Yugoimport SDPR.
Источник изображения: https://www.cadcam-group.eu/

ЦАМТО, 28 января. Сербская оборонная компания Yugoimport-SDPR объявила о значительном прогрессе в разработке военных БЛА, что отражает мировые тенденции развития данного типа вооружений.

Компания сосредоточила свои усилия на беспилотных летательных аппаратах, в частности, на ударных БЛА и барражирующих боеприпасах, а также на специализированных боеприпасах, предназначенных для оснащения этих систем.

Разработка барражирующих боеприпасов, представляющих собой оснащенные кумулятивными и осколочными боевыми частями FPV-дроны и самолетные БЛА, расширяет спектр применения БЛА в боевых сценариях, предоставляя расширенные возможности для нанесения точных ударов.

Yugoimport-SDPR также модифицировала боеприпасы для гранатометов калибров 60 мм, 81/82 мм и 120 мм с целью их применения с БЛА-бомбардировщиков. Благодаря интеграции ударных и неконтактных взрывателей, как механических, так и электронных, эти БЛА теперь обеспечивают большую надежность и точность поражения целей. Кроме того, компания продемонстрировала специализированные термобарические боеприпасы калибра 120 мм, обеспечивающие повышенную поражающую способность.

С учетом данных достижений разрабатываются новые боеприпасы для БЛА с использованием модифицированных 40-мм гранатометных выстрелов. Разработки направлены на расширение гибкости применения легких БЛА в боевых условиях.

Кроме того, Yugoimport-SDPR работает над интеграцией ПУ противотанковых ракет и пулеметов на ударные БЛА, что еще больше расширит возможности их применения в бою.

По оценке европейских аналитиков, комплексный подход подчеркивает возможность предприятий сербской оборонной промышленности адаптироваться к новым тенденциям в разработке военной техники.

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Страны
Сербия
Компании
Yugoimport
Проекты
БПЛА
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