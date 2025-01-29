"Ахмат" создал единую систему связи для смежных подразделений в Курской области

Это позволило в реальном времени получать разведданные с дронов на командный пункт

КУРСК, 28 января. /ТАСС/. Специалисты спецназа "Ахмат" организовали единую систему связи как внутри подразделения, так и со смежными подразделениями Минобороны РФ, что позволило в реальном времени получать разведданные с дронов на командный пункт. Об этом рассказал журналистам командир сводной артиллерийской группы спецназа с позывным Пресс.

"Конкретно на нашем участке с первых дней вошли во взаимодействие со всеми соседями. Посредством ресурса связи спецназа "Ахмат" организована единая сеть, она обслуживает не только подразделения спецназа "Ахмат", но и всех смежников по направлению. Сеть полевых телекоммуникаций, если коротко", - сказал Пресс.

Он добавил, что связь - это "нерв боевого организма", и основные требования к ней - устойчивость и закрытость.

Корреспондент ТАСС побывал на одном из командных пунктов подразделения. Система позволяет, в частности, транслировать кадры разведывательных квадрокоптеров напрямую на командный пункт. В результате время от обнаружения дроном цели, до принятия решения о его уничтожении в разы уменьшается: начальник артиллерии мгновенно принимает решение о поражении цели, выбирает способ - артиллерийский или с помощью FPV-дрона, выходит на нужный ему расчет и дает целеуказание. Там же по трансляции офицер фиксирует попадание или дает корректировки.