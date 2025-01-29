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Flotprom

Navantia приобрела компанию, построившую "Титаник"

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В понедельник, 27 января, испанская компания Navantia объявила о завершении сделки по приобретению британского судостроительного предприятия Harland & Wolff и его четырех верфей в Белфасте (Северная Ирландия), в Эпплдоре (юго-запад Англии), в Метиле и Арнише (Шотландия). Как отмечает Naval News, продажа испанскому инвестору позволит сохранить более 1000 рабочих мест на четырех объектах компании и ​​усилить оборонный и промышленный потенциал Великобритании.

Верфи переходят под управление филиала Navantia UK. "Все четыре предприятия получат выгоду от богатого опыта в судостроении, производстве и управлении сложными программами", – заявили в испанской компании.

Верфь Harland & Wolff, Великобритания

Википедия


Сделка позволит продолжить реализацию программы Fleet Solid Support (FSS), которая предполагает постройку трех кораблей поддержки нового поколения для Королевского военно-морского флота Великобритании. Для их производства к верфям в Белфасте и Эпплдоре подключатся заводы Navantia в Испании.

"Завершение этой сделки знаменует собой важную веху для Navantia UK и демонстрирует наши намерения в долгосрочной поддержке британской промышленности. Объединив гордое наследие и мощности Harland & Wolff с опытом Navantia в оборонном секторе, мы создаем исключительную базу для роста", – заявил глава испанской компании Рикардо Домингес.

Navantia UK выразила благодарность правительству Его Величества за поддержку на протяжении всего переговорного процесса по сделке. Соглашение о покупке получило все необходимые одобрения. Все сотрудники британской компании перешли в Navantia UK с сохранением существующих условий.

Компанию Harland & Wolff основали в 1861 году в Белфасте йоркширец Эдвард Харланд и немец Густав Вольф. К началу XX века компания стала самым крупным строителем лайнеров в мире – в ней трудились более 30 тысяч человек. С 1909 по 1911 годы на верфи велось строительство крупнейшего на тот момент пассажирского лайнера "Титаник", который затонул во время первого же путешествия.

Помимо этого на верфи построены 140 военных кораблей и судов, 123 торговых судна, а также более 500 танков во время Второй мировой войны. С развитием авиаперевозок в конце 1950-х спрос на океанские лайнеры рухнул, что привело к продолжительному спаду в истории компании. В 2003 году со стапелей сошло последнее судно – паром Минобороны Великобритании Anvil Point. С тех пор верфь в основном занималась ремонтом судов, нефтяных плавучих платформ, а также ветряных турбин.

Контракт на поставку трех кораблей поддержки типа FSS для британского флота был заключен в 2023 году. Тогда предполагалось, что эта сделка поможет компании обрести финансовую стабильность.

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