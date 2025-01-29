Румыния по итогам 2024 года впервые заняла второе место в мире по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ

ЦАМТО, 28 января. В последние годы две восточноевропейские страны вошли в группу крупнейших мировых импортеров вооружений. Одной из них является Румыния.

Ниже приведены статистические данные по импорту вооружений Румынии в 2024 году, 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2028 гг.

По предварительным данным ЦАМТО, Румыния занимает 22 место в ежегодном рейтинге по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2024 года. По данным ЦАМТО, объем идентифицированного военного импорта Румынии в 2024 году составил 1,510 млрд. долл. или 1,35% от общемирового объема импорта ПВН (111,615 млрд. долл.).

Справочно: по итогам 2024 года по импорту ВиВТ Румыния обогнала такие страны как Нидерланды (23 место, 1,421 млрд. долл.), Украина (24 место, 1,420 млрд. долл.), Новая Зеландия (25 место, 1,4 млрд. долл.), Испания (26 место, 1,305 млрд. долл.), Алжир (27 место, 1,188 млрд. долл.) и многих других крупных импортеров вооружений.

Для сравнения: в 2021 году объем военного импорта Румынии составил 1,845 млрд. долл. (2,23% от объема мирового импорта), в 2022 году – 1,363 млрд. долл. (1,28%), в 2023 году – около 2 млрд. долл. (2,06%). В целом за последний 4-летний период Румыния импортировала вооружений на сумму 6,719 млрд. долл. (1,69% от всего объема мирового импорта). С этим объемом импорта по периоду 2021-2024 гг. Румыния занимает 17 место.

Справочно: по итогам 2021-2024 гг. по импорту ВиВТ Румыния обогнала такие страны как Турция (18 место, 6,279 млрд. долл.), Марокко (19 место, 5,628 млрд. долл.), Греция (20 место, 5,576 млрд. долл.), Бразилия (21 место, 5,228 млрд. долл.), Израиль (22 место, 5,150 млрд. долл.) и других крупных импортеров вооружений.

По объему заключенных контрактов на импорт вооружений Румыния по итогам 2024 года впервые заняла второе место – 10,251 млрд. долл. или 8,40% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2024 году. Это абсолютный рекорд для Бухареста в новейшей истории.

Справочно: после размещения в 2024 году заказов общей стоимостью около 10,25 млрд. долл., МНО Румынии планирует продолжить крупные закупки в 2025 году. В частности, это новые артиллерийские системы, 246 боевых машин пехоты, 150 БТР "Пиранья", 2 патрульных корабля, спутниковые системы, восстановление 6 самолетов C-130 "Геркулес" и т.д. В целом, как ожидается, в 2025 году будут подписаны контракты на закупку ВиВТ на сумму более 8 млрд. евро (8,32 млрд. долл.).

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Румынией контрактов на импорт ПВН составил 514 млн. долл. (0,47% мирового рынка), в 2022 году – 580 млн. долл. (0,46%), в 2023 году – 809 млн. долл. (0,53%).

В целом за последний 4-летний период Румыния заключила контракты на импорт ПВН на сумму 12,154 млрд. долл. (2,38% мирового рынка, 13 место).

Справочно: по объему заключенных контрактов на импорт вооружений Румыния по периоду 2021-2024 гг. обогнала такие страны как Норвегия (14 место, 11,275 млрд. долл.), Нидерланды (15 место, 11,209 млрд. долл.), США (16 место, 11,149 млрд. долл.), Южная Корея (17 место, 9,222 млрд. долл.), Турция (18 место, 8,480 млрд. долл.) и других крупных импортеров вооружений.

Потенциал Румынии на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец декабря 2024 года ЦАМТО оценивает в сумму 12,236 млрд. долл. (7 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).

Справочно: по стоимостному объему "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений Румыния обогнала такие страны как ОАЭ (8 место, 11,7 млрд. долл.), Малайзия (9 место, 10,891 млрд. долл.), Греция (10 место, 10,046 млрд. долл.), Филиппины (11 место, 10,008 млрд. долл.), Южная Корея (12 место, 9,392 млрд. долл.) и других крупных импортеров вооружений.

Прогнозируемый импорт ВиВТ Румынии в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 9,269 млрд. долл. (18 место), в том числе 1,051 млрд. долл. в 2025 году, 2,049 млрд. долл. в 2026 году, 3,069 млрд. долл. в 2027 году и 3,1 млрд. долл. в 2028 году.

Справочно: по прогнозируемому импорту ВиВТ в 2025-2028 гг. Румыния обогнала такие страны как Греция (19 место, 9,157 млрд. долл.), Кувейт (20 место, 8,683 млрд. долл.), Бельгия (21 место, 7,920 млрд. долл.), Италия (22 место, 7,513 млрд. долл.), США (23 место, 7,289 млрд. долл.) и других крупных импортеров вооружений.