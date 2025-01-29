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ЦАМТО

Министр обороны Литвы призвала страны ЕС покупать американское оружие

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Флаги Литвы и НАТО
Флаги Литвы и НАТО.
Источник изображения: dostoinstvo2017.ru

ЦАМТО, 28 января. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала страны Евросоюза поддерживать трансатлантические связи, покупая американское оружие.

"Нам нужно поддерживать нашу национальную и европейскую оборонную промышленность, одновременно сохраняя и развивая трансатлантические связи, что подразумевает покупку американского оружия... Мы будем обеспечивать баланс", – заявила Д.Шакалене в интервью изданию Politico.

При этом она добавила, что вопрос заключается не в производителях оружия, а в способности "защитить себя". "Политические и национальные интересы будут частью уравнения, но главным элементом будет наша безопасность... Те, кто способен производить оружие, которое наилучшим образом отвечает нашим потребностям, и производить его быстрее всех, являются самыми востребованными на рынке", – цитирует "РИА Новости" Д.Шакалене.

По ее словам, со стороны ЕС было бы наивно полагать, что Европа не нуждается в США. "Но в то же время нам нужно, чтобы Европа становилась сильнее", – добавила министр.

Как отмечает агентство, перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Ранее новый президент США Дональд Трамп скептически высказывался об американо-европейских отношениях из-за "дефицита торгового баланса в сотни миллиардов долларов". В этой связи он угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов. Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности.

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