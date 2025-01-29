Министр обороны Литвы призвала страны ЕС покупать американское оружие

ЦАМТО, 28 января. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала страны Евросоюза поддерживать трансатлантические связи, покупая американское оружие.

"Нам нужно поддерживать нашу национальную и европейскую оборонную промышленность, одновременно сохраняя и развивая трансатлантические связи, что подразумевает покупку американского оружия... Мы будем обеспечивать баланс", – заявила Д.Шакалене в интервью изданию Politico.

При этом она добавила, что вопрос заключается не в производителях оружия, а в способности "защитить себя". "Политические и национальные интересы будут частью уравнения, но главным элементом будет наша безопасность... Те, кто способен производить оружие, которое наилучшим образом отвечает нашим потребностям, и производить его быстрее всех, являются самыми востребованными на рынке", – цитирует "РИА Новости" Д.Шакалене.

По ее словам, со стороны ЕС было бы наивно полагать, что Европа не нуждается в США. "Но в то же время нам нужно, чтобы Европа становилась сильнее", – добавила министр.

Как отмечает агентство, перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Ранее новый президент США Дональд Трамп скептически высказывался об американо-европейских отношениях из-за "дефицита торгового баланса в сотни миллиардов долларов". В этой связи он угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов. Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности.