Генпрокуратура требует взыскать с курских чиновников 3,2 миллиарда рублей

Генпрокуратура требует с главы Корпорации развития Курской области 3,2 млрд руб

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема".

В качестве третьих лиц по иску заявлены Минобороны России, управление капитального строительства Курской области, Корпорация развития Курской области, минстрой Курской области.

Как следует из материалов иска, прокуратура потребовала "взыскать солидарно со всех участников (физлиц и компаний) 3,222 миллиарда рублей", а также заявила о необходимости применить обеспечительные меры по делу и наложить аресты на имущество фирм и участников коррупционных схем.

В документе отмечается, что в регионе с октября 2022 года был введен особый режим функционирования органов управления. Он предполагает, в частности, проведение мероприятий по территориальной обороне, а также реализации полномочий для удовлетворения потребностей российской армии. Кроме того, режим позволяет проводить закупки местным властям без аукционов и конкурсов.

С 2022 по 2023 год из федерального бюджета правительству Курской области было выделено 19,4 миллиарда рублей для строительства защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов для защиты от военной агрессии Украины. Основным распорядителем является управление капстроительства региона, а генподрядчиком стала местная корпорация развития, гендиректором которой является Владимир Лукин. Его заместителями были назначены Грабин и Мартьянова.

"Вместе с тем, надзорные мероприятия показали, что они использовали свое служебное положение в личных целях и интересах доверенных лиц, для их незаконного обогащения путем неправомерного завладения бюджетными средствами, выделенными на защиту и укрепление обороноспособности страны от вторжения врага", - сообщается в документе.

Согласно данным, злоумышленники, воспользовавшись выведенным режимом повышенной готовности в области, привлекли доверенных им граждан. В частности, депутата областной думы Васильева, который подключил к "сделке" аффилированные с ним ООО "СИЭМИ" и ООО "КТК Сервис". С этими компаниями впоследствии было заключено два договора, на их основании фирмы получили почти 385,3 миллиона рублей, часть этих денег была легализована через приобретение дорогостоящей недвижимости. Далее через бывшего депутата Бессонова была привлечена фирма "Электростроймонтаж", с которой был заключен контракт почти на 70,3 миллиона рублей.

Согласно иску, Мартьянова привлекла к хищению своего брата, который де-факто владеет ООО "Энерго Рессурс" и ООО "Торговый Дом Курск". Его партнером является Федоров. И при содействии корпорации развития с их фирмами было заключено 14 договоров, что позволило незаконно завладеть 1,4 миллиарда рублей.

Еще одним участником коррупционной схемы, по данным Генпрокуратуры, стал московский предприниматель Уткин, владеющий ООО "Техимпэкс". Компания получила шесть контрактов на 1,3 миллиарда рублей, поясняется в иске.

Итого, по информации Генпрокуратуры, с указанными компаниями с декабря 2022 по декабрь 2023 года было заключено 23 договора на 3 миллиарда 222 миллиона 435 тысяч рублей.

Компании, заключившие договоры, создали "видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов", отмечается в документе.

Ранее суды заключили под стражу по делу о хищении средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений в Курской области, Лукина, Грабина и Федорова. Мартьяновы также находятся под стражей, но их арестовывали в Иваново.