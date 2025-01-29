ВВС Греции получили 30-й модернизированный истребитель F-16V "Вайпер"

ЦАМТО, 28 января. Корпорация Lockheed Martin объявила о поставке командованию ВВС Греции 30-го модернизированного истребителя F-16V "Вайпер".

По информации Defence-industry.eu, Греция остается единственной европейской страной, которая выбрала модернизацию F-16 "Вайпер", предусматривающую оснащение F-16 более ранних модификаций современной авионикой и системами вооружения.

Поставка выполнена в рамках обширной программы модернизации, направленной на повышение возможностей тактической авиации ВВС Греции. Большая часть работ по модернизации выполнена на мощностях греческой Hellenic Aerospace Industry при участии специалистов Lockheed Martin.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2018 года правительство Греции официально одобрило соглашение с США о проведении модернизации до 85 из 154 имеющихся истребителей F-16 ВВС страны, общая стоимость которого оценивается в 1,2 млрд. евро (1,45 млрд. долл.).

В декабре 2018 года командование ВВС США заключило с Lockheed Martin первый контракт на проведение в рамках программы "Иностранные военные продажи" модернизации к стандарту F-16V 84 истребителей F-16C/D "Файтинг Фалкон" ВВС Греции. Стоимость соглашения составила 996,775 млн. долл. Работы должны быть завершены до 30 июня 2027 года.

Первая пара модернизированных в США самолетов была доставлены в Грецию в сентябре 2022 года. Остальные истребители проходят модернизацию в Греции на мощностях Hellenic Aerospace Industry (HAI) в Танагре.

Начиная с 1989 года, командование ВВС Греции приобрело 170 самолетов F-16 различных версий. Программа модернизации позволит расширить боевые возможности и продлить до 2048 года срок эксплуатации 54 F-16C/D Блок.52+, закупленных в рамках программы Peace Xenia III, и 30 F-16C/D Блок.52+ Advanced, приобретенных по программе Peace Xenia IV.

Хотя более старые версии F-16, F-16C/D Блок.30 и Блок.50 не включены в программу, ожидается, что они получат оборудование, снятое с модернизированных платформ, либо будут модифицированы позднее.

После модернизации самолет будет представлять собой F-16V в конфигурации Блок.72, где цифра "2" указывает на двигатель Pratt & Whitney. Ключевым элементом модернизации является установка РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием APG-83 (SABR) корпорации Northrop Grumman. Самолет оснащен новой центральной многофункциональной системой отображения, новым бортовым компьютером MMC-7000AH, каналом передачи данных стандарта Link-16, усовершенствованной системой РЭБ, автоматической системой предотвращения столкновений и усовершенствованной системой идентификации "свой-чужой" APX-126 Mode.5.