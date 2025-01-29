Испания увеличила военные расходы на 70% за последнее десятилетие

ЦАМТО, 28 января. Правительство Испании увеличило военные расходы на 70% за последнее десятилетие, говорится в пресс-релизе кабмина, распространенном 27 января после встречи премьер-министра страны Педро Санчеса и генсека НАТО Марка Рютте в Мадриде.

"Премьер-министр подчеркнул, что за последнее десятилетие Испания увеличила расходы на оборону на 70%, став третьей страной НАТО, которая увеличила их больше всех", – цитирует "РИА Новости" сообщение правительства.

Отмечается, что во время встречи П.Санчес подчеркнул важность того, чтобы НАТО продолжала укреплять стратегическое и взаимодополняющее партнерство с Европейским союзом, учитывая, что 23 из 32 союзников по НАТО входят в ЕС.

П.Санчес отметил, что Испания является ведущей страной по доле расходов на оборону (в процентах от ВВП – прим. ред.) среди стран-членов НАТО.