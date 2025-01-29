Новые укороченные автоматы АК-12К и АК-12СК

АО "Концерн "Калашников" сообщило, что разработанные им новые автоматы АК-12К и АК-12СК на базе 5,45-мм автомата АК-12М1 (образца 2023 года) будут представлены на проходящей с 17 по 21 февраля 2025 года в Абу-Даби (ОАЭ) международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025.

Автоматы АК-12М1 (образца 2023 года), АК-12К и АК-12СК разработки АО "Концерн "Калашников" (с) www.kalashnikov.ru

Автоматы АК-12К и АК-12СК представляют собой малогабаритную и компактную версии автомата АК-12М1 (образца 2023 г.), разработанные в Конструкторско-технологическом центре концерна "Калашников" для удовлетворения потребностей потенциальных заказчиков в автоматическом оружии под промежуточный патрон, адаптированном для различных военно-учётных специальностей.

Концептуально АК-12К соответствует малогабаритным автоматам "сотой" серии АК-102/104/105 под патроны 5,56×45, 7,62×39 и 5,45×39 соответственно, но построен на современной платформе АК-12 актуальной модификации (М1).

Со сложенным прикладом АК-12К на 120 мм короче (570 мм), чем АК-12М1 и примерно на 10% легче своего полноразмерного аналога, который весит 3,7 кг.

Самой компактной и лёгкой моделью в семействе АК-12 теперь является АК-12СК, который при длине общей длине 500 мм (со сложенным прикладом) весит 3,0 кг, что близко к массогабаритным характеристикам 5,45-мм автомата АК-74У.

АК-12К оснащён стволом длиной 290 мм, а у АК-12СК длина ствола составляет 228 мм (у полноразмерного АК-12 415-мм ствол).

Оба новых автомата могут комплектоваться прибором малошумной стрельбы (ПМС).

Всё семейство современных 5,45-мм автоматов (АК-12/12К/12СК) концерн "Калашников" впервые продемонстрирует 17-21 февраля 2025 года в Абу-Даби (ОАЭ) на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025.

Автомат АК-12М1 образца 2023 года разработки АО "Концерн "Калашников" (с) www.kalashnikov.ru

Автомат АК-12К года разработки АО "Концерн "Калашников" (с) www.kalashnikov.ru

Автомат АК-12СК разработки АО "Концерн "Калашников" (с) www.kalashnikov.ru