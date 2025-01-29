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Военное обозрение

Иран показал работу зенитного комплекса 9-Dey

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Источник изображения: topwar.ru

На днях КСИР продемонстрировал растущий арсенал боевых средств Ирана, показав кадры применения ряда новых изделий во время военных учений в районе Персидского залива. В частности, была запечатлена работа зенитного ракетного комплекса 9-Dey.

Это система ПВО малой дальности, оптимизированная для поражения низколетящих целей, включая баллистические ракеты, беспилотники и самолёты. Эффективная дальность огня составляет от 5 до 30 км, а высота до 20 км.

Радиолокационные системы комплекса способны отслеживать и уничтожать несколько целей одновременно. Они включают в себя радар обнаружения S-диапазона, который установлен в передней части ракетной установки. ПУ снаряжается 6 ЗУР и установлена на колёсном шасси 6x6, которое является местной копией МЗКТ-6922, изначально использовавшегося в российском ЗРК «Бук-М2Э».

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждается в местной прессе, ракеты, которые запускались во время демонстрации, были оборудованы искусственным интеллектом.

Учения не только продемонстрировали достижения Ирана в области ракетных технологий и средств ПВО, но и показали растущую сложность его вооружений

- говорится в связи с этим в западной прессе, указывая, что модернизация войск страны осуществляется, несмотря на огромное санкционное давление со стороны США.

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