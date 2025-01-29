Войти
РИА Новости

Российские военные взломали ПО дронов ВСУ

282
0
0
Военнослужащий с противодроновым ружьем
Военнослужащий с противодроновым ружьем.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

Специалисты группировки "Днепр" взломали ПО дронов противника

ТОКМАК, 28 янв - РИА Новости. Специалисты 1430 гвардейского мотострелкового полка группировки "Днепр" Вооруженных сил России в полевых условиях взломали программное обеспечение БПЛА украинских боевиков и теперь смогут прогнозировать развитие прошивки беспилотников, рассказал РИА Новости техник с позывным "Каптер".

"Часть нам удалось достать из дронов противника. Например, прошивка. Это модифицированная прошивка. Я полагаю, она написана сторонним разработчиком. Среди инженеров врага она едина. Но есть различные модификации", - рассказал "Каптер".

Также он отметил, что в настоящее время боевики ВСУ используют тестовые версии алгоритмов.

"Не смотря на новые функции, которые реализованы в новых модификациях - они тестовые, а значит есть и куча ошибок. Да, мы можем, в принципе, сделать прогноз, что у противника выйдет дальше", - сказал "Каптер".

Кроме того, инженер отметил, что в настоящее время специалистами подразделения ведется разработка системы ПО беспилотников, которая не позволит блокировать средствами РЭБ противника видеосигнал беспилотника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 10:16
  • 7203
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 02:30
  • 0
Ответ на "Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями"
  • 28.01 23:54
  • 1
Италия приобретет 380 ОБТ KF51 "Пантер" и 1050 БМП KF41 "Линкс"
  • 28.01 23:37
  • 1
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 28.01 22:38
  • 0
По заявке местного начетчика: о кораблестроительных программах США
  • 28.01 21:36
  • 143
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.01 18:16
  • 7
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 28.01 17:10
  • 3
Генеральская сделка
  • 28.01 16:59
  • 27
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 28.01 15:50
  • 12
Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
  • 28.01 13:30
  • 1
Видео битвы дрона с роботом-собакой стало вирусным в Китае
  • 28.01 12:21
  • 2
Защита и реакция: в армии создают спецподразделения обороны тыловых объектов от БПЛА
  • 28.01 12:08
  • 1
"От Запада ожидали большего". После неудач на Украине в ЕС создадут "танк будущего"
  • 28.01 07:14
  • 0
Навеяно одной околофлотской дискуссией.
  • 28.01 02:07
  • 1
Стало известно о проблемах телескопа JWST из-за инфляции