Российские военные взломали ПО дронов ВСУ

Специалисты группировки "Днепр" взломали ПО дронов противника

ТОКМАК, 28 янв - РИА Новости. Специалисты 1430 гвардейского мотострелкового полка группировки "Днепр" Вооруженных сил России в полевых условиях взломали программное обеспечение БПЛА украинских боевиков и теперь смогут прогнозировать развитие прошивки беспилотников, рассказал РИА Новости техник с позывным "Каптер".

"Часть нам удалось достать из дронов противника. Например, прошивка. Это модифицированная прошивка. Я полагаю, она написана сторонним разработчиком. Среди инженеров врага она едина. Но есть различные модификации", - рассказал "Каптер".

Также он отметил, что в настоящее время боевики ВСУ используют тестовые версии алгоритмов.

"Не смотря на новые функции, которые реализованы в новых модификациях - они тестовые, а значит есть и куча ошибок. Да, мы можем, в принципе, сделать прогноз, что у противника выйдет дальше", - сказал "Каптер".

Кроме того, инженер отметил, что в настоящее время специалистами подразделения ведется разработка системы ПО беспилотников, которая не позволит блокировать средствами РЭБ противника видеосигнал беспилотника.