Эксперт Уваров призвал внедрить космические технологии в народное хозяйство

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Космические технологии нужно максимально активно внедрять в народное хозяйство, в том числе в промышленность, сельскохозяйственную сферу, транспорт и энергетику. Целесообразнее всего это сделать через структуру Министерства экономического развития, заявил в беседе с ТАСС директор АНО "Исследовательский центр "Космическая экономика и политика" Валентин Уваров.

По его словам, в контуре министерства сейчас есть департамент секторов экономики, который отслеживает и анализирует состояния и перспективы ряда отраслей, в частности - спутниковой навигации в рамках системы ГЛОНАСС. "Космос, помимо определения на местности, может очень многое дать легкой и тяжелой промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, энергетике и другим отраслям. Возможно, имеет смысл направление ГЛОНАСС превратить как минимум в отдел, который специально занялся бы тем, как перспективные космические системы и сервисы могут быть наиболее востребованы развития различных секторов экономик", - сказал эксперт.

Уваров заметил, что космические технологии могут быть применены для автоматизации технологических процессов, повышения эффективности управленческих решений, улучшения планирования деятельности и контроля качества - как в рамках агропромышленного комплекса, так и в других сферах экономики.

Эксперт подчеркнул, что при внедрении космических технологий необходим системный, структурированный подход. "Важно системно подойти к анализу того, как космос может войти в промышленность - в топливно-энергетический, транспортный, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы, сферу информационно-коммуникационных технологий", - пояснил Уваров.